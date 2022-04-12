В Мехико произошло столкновение между сотрудниками дорожной полиции и Национальной гвардии

Столичная дорожная полиция и элемент Национальной гвардии столкнулись на улицах Мехико после дорожно-транспортного происшествия в понедельник днем 11 апреля, которое было записано в социальных сетях.

Благодаря широко распространенному видео можно было увидеть, как мужчина в форме толкает и нападает на одного из двух полицейских столичного Министерства гражданской безопасности (ССК), которые якобы пытались ущемить его, препятствуя велосипедной дорожке на проспекте Авенида 14 Ориенте.

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