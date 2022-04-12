Они предлагают вознаграждение в размере до 50 миллионов долларов для виновных в убийстве американского фаната

Несколько дней назад убийство фаната Америки было зафиксировано в восточной части Кали. Согласно сообщениям властей, события были зафиксированы в парке в районе Десепаза.

Столкнувшись с этой ситуацией, мэрия Кали объявила о вознаграждении в размере до 50 миллионов песо за информацию, которая позволит выявить и поймать виновных.

Аналогичным образом, мэрия сообщила, что в конце встречи между старшими должностными лицами прокуратуры, Национальной полиции, CTI, членами местных адвокатов и секретариатов по вопросам безопасности и правосудия, мира и гражданина, культуры и спорта и отдыха было установлено, что быстрое будет достигнут прогресс в выяснении этого убийства любителя 35 лет.

Кроме того, «будет продолжена работа по строительству настоящего социального района, который уважает жизнь и позволяет любителям этого вида спорта наслаждаться зрелищем футбола в мире и спокойствии», заявили в мэрии Кали.

«Мы не допустим какого-либо конфликта между адвокатами команд Валье-дель-Каука и городом Кали», — заявил министр безопасности и юстиции Кали.

Лидер портфеля также призвал всех членов баров местных команд задуматься во время Страстной недели о ценности жизни и уважении к различиям: «Это не стоит тряпки больше, чем жизнь. Мы не пожалеем усилий для защиты всех граждан и содействия миру и сосуществованию в Сантьяго-де-Кали», — добавил Карлос Солер.

Убийство американского фаната на востоке Кали

По сообщениям местных СМИ, убийство американского болельщика было зафиксировано 7 апреля.

35-летний Диего Фернандо Рубиано был вместе с другими фанатами этой футбольной команды в парке в районе Десепас. Судя по всему, было около 30 человек, которые делились в общественном пространстве.

Эти люди были удивлены двумя мужчинами, которые ехали на мотоциклах. Судя по всему, испытуемые пришли в парк и без слов открыли огонь. В разгар стрельбы больше всего пулевых ранений, приведших к его смерти, по всей видимости, получил Диего Фернандо Рубиано.

Согласно первым версиям, которые представили местные власти, это будет спор между болельщиками двух команд по поводу кражи флагов или «тряпки».

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