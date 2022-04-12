Они ищут Дебанхи Сусану: водитель приложения сфотографировал ее на дороге, а затем исчез

Семья Дебанхи Сусаны начала неустанные поиски дочери после того, как они не знали о ней больше с 5:00 утра 9 апреля 2022 года.

История родственников Дебанхи размещена 8 апреля в Квинке возле Генеральной прокуратуры Республики (ГПР), где она присутствовала вместе с двумя другими друзьями, не уточнив причины своего присутствия.

Однако ее друзья покинули этот район без нее, хотя якобы наняли «доверенного контакта», чтобы пойти за ней, а оттуда вернуть ее домой.

Дебанхи Сусана так и не приехала, хотя известно, что они действительно проходили через нее. Это был водитель, предназначенный для частного такси через мобильные приложения, но эта поездка была совершена за пределами платформ.

Этот человек отправил своим друзьям фотографию Дебанхи Сусаны посреди дороги, предположительно на шоссе Ларедо, где он, наконец, покинул ее около 5:00 утра 9 апреля, потому что с тех пор от нее ничего не было слышно.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

Через свои социальные сети, особенно в Instagram, ее двоюродный брат опубликовал серию видеороликов, показывающих, как они ищут Дебанхи, без помощи властей, поскольку до этого времени приказ о поддержке не был отдан.

Тем не менее, члены сообщества присоединились к семье, потому что через социальные сети они поблагодарили поддержку кинологической команды, которая прибыла в этот район, чтобы продолжить путь по дороге, где Дебанхи мог исчезнуть.

Согласно ее бюллетеню о локализации, опубликованному через Местную комиссию по поиску лиц, в последний раз ее видели на Карретера-а-Ларедо, на высоте Колония-Нуэва-Кастилья.

Кроме того, она описывается как молодая женщина белого текса, стройного телосложения, которая весит около 48 килограммов, имеет размеры около 1,67 метра и имеет прямые волосы под плечом светло-коричневого цвета.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas )

У него также острое лицо, большие светло-карие глаза, он не носит очки, имеет «длинный и перевернутый» нос, густые брови, средний рот с тонкими губами, он носит брекеты и имеет маленькие уши со средней долей.

В качестве особого признака у него старый шрам под подбородком, а еще один на правой руке. Дебанхи не живет с какими-либо заболеваниями.

Последний раз, когда его видели живым, он носил темные юбки-штаны, белую верхнюю блузку с ремешками, а также синие кроссовки converse.

Со своей стороны, Мария де ла Лус Бальдерас из Местной комиссии по розыску исчезнувших лиц сообщила, что в течение этой недели в штате находилось десять пропавших без вести лиц.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

Он также сообщил, что в случае исчезновения какого-либо лица, любого лица, немедленно инициируется протокол с полицейскими властями для розыска жертв.

Учитывая это, они вызвали экстренный поиск Дебанхи, который заключается в сборе сообщения или сообщения об исчезновении, а затем уведомлении всех полицейских корпораций, выпуске поискового бюллетеня и поддержании тесного сотрудничества с Генеральной прокуратурой, которая выполняет соответствующее исследование.

Были также осуществлены другие действия, такие как поиск с Министерством здравоохранения в местных больницах, где они ищут его живым. Там, помимо центров содержания под стражей, проверяются автомобильные аварии за последние 48 часов.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

Наконец, Мария де ла Лус сообщила, что губернатор Самуэль Гарсия и государственный секретарь общественной безопасности Альдо Фаши объявят о важных мерах, которые будут реализованы федеральной исполнительной властью.

Если у вас есть информация, которая может привести к местонахождению Дебанхи Сусаны Эскобар, вы можете связаться с нами через официальные социальные сети 18-летней девочки или по электронной почте busquedadebanhi@gmail.com.

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