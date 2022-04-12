США заявили, что Украина — «еще одна страница» в той же книге «русской жестокости»

Соединенные Штаты утверждают, что Украина — это «еще одна страница» в той же книге «русской жестокости», поскольку Москва «презирает» законы войны в рамках назначения нового российского оперативного офицера на Украине Александра Дворникова.

«Я бы не хотел сказать, что мы точно знаем, что этот новый генерал (Дворников) станет автором какой-то дополнительной новой и более кровавой тактики, но мы, безусловно, можем сказать это из того, что мы видели (в Сирии)», - сказал Кирби на пресс-конференции.

«Мы все можем надеяться, что та же самая жестокая тактика, то же самое пренебрежение к гражданской жизни и гражданской инфраструктуре, скорее всего, будут продолжаться, поскольку сейчас они сосредоточены в географически более замкнутой зоне на Донбассе», - добавил он.

В том же ключе советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что эта смена руководства Москвой является свидетельством того, что будет наблюдаться больше военных преступлений, как в Буче или Краматорске, как он сказал в интервью сети CBS.

Фактически, в другом интервью CNN Салливан отметил, что у этого конкретного генерала есть учебная программа, которая включает жестокое обращение с гражданскими лицами в других ситуациях, таких как сирийская война.

Дворников, 60 лет, является командующим Южным военным округом, с большим опытом российских операций в Сирии, и его миссия заключалась бы в организации различных командиров, действующих на Украине прямо сейчас, и координация которых до сих пор была «действительно плохой.

ВОЗРОЖДЕНИЕ НА ДОНБАССЕ

С другой стороны, представитель Пентагона уточнил, что российские войска будут использовать такие места, как Белгород и Валюки к северу от украинской границы, в качестве станций восстановления и транзитных станций для дозаправки.

El asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan REUTERS

«Мы видели некоторые ранние признаки того, что они все еще направляют свои войска на север Украины вокруг Киева, в частности, и Чернигова, перемещая их на север в Беларусь. Мы начинаем видеть ранние признаки движения на восток, обратно в Россию», - сказал он.

Кроме того, он напомнил, что автоколонна направляется в город Изюм и зашифровала российские корабли в Черном море примерно на пару десятков. «Мы считаем, что это первые этапы усилий по подкреплению со стороны русских на Донбассе», - сказал он.

В то же время высокопоставленный американский чиновник заявил на пресс-конференции, что российские войска «начинают укреплять некоторые позиции к юго-западу от Донецка» и что они по-прежнему остаются к северу от Харькова.

«Вчера мы видели авиаудар по международному аэродрому в Днепре. Мы оценили, что это уничтожило часть инфраструктуры аэропорта, но у нас нет доказательств, чтобы сделать вывод, что они уничтожили систему С-300», - сказал он.

Он также указал, что город Мариуполь все еще находится в осаде, и отметил, что боевики находятся на поверхности в Азовском море, чтобы помочь пополнить силы, сражающиеся вокруг города.

«В целом, мы утверждаем, что Херсон все еще находится под контролем России, но Николаев по-прежнему твердо находится под украинским контролем, и спорные районы находятся между этими двумя городами», - подчеркнул высокопоставленный американский чиновник.

Он также зашифровал тактические батальонные группы Москвы как на северо-западе — группировку войск, расположенную к северу от Луганска и Попасной и Изюма, а также к востоку от Харькова — и на юге страны.

(С информацией от Europa Press)

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