США заявили, что Украина — «еще одна страница» в той же книге «русской жестокости»

Соединенные Штаты утверждают, что Украина — это «еще одна страница» в той же книге «русской жестокости», поскольку Москва «презирает» законы войны в рамках назначения нового российского оперативного офицера на Украине Александра Дворникова.
«Я бы не хотел сказать, что мы точно знаем, что этот новый генерал (Дворников) станет автором какой-то дополнительной новой и более кровавой тактики, но мы, безусловно, можем сказать это из того, что мы видели (в Сирии)», - сказал Кирби на пресс-конференции.
«Мы все можем надеяться, что та же самая жестокая тактика, то же самое пренебрежение к гражданской жизни и гражданской инфраструктуре, скорее всего, будут продолжаться, поскольку сейчас они сосредоточены в географически более замкнутой зоне на Донбассе», - добавил он.
В том же ключе советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что эта смена руководства Москвой является свидетельством того, что будет наблюдаться больше военных преступлений, как в Буче или Краматорске, как он сказал в интервью сети CBS.
Фактически, в другом интервью CNN Салливан отметил, что у этого конкретного генерала есть учебная программа, которая включает жестокое обращение с гражданскими лицами в других ситуациях, таких как сирийская война.
Дворников, 60 лет, является командующим Южным военным округом, с большим опытом российских операций в Сирии, и его миссия заключалась бы в организации различных командиров, действующих на Украине прямо сейчас, и координация которых до сих пор была «действительно плохой.
ВОЗРОЖДЕНИЕ НА ДОНБАССЕ
С другой стороны, представитель Пентагона уточнил, что российские войска будут использовать такие места, как Белгород и Валюки к северу от украинской границы, в качестве станций восстановления и транзитных станций для дозаправки.
«Мы видели некоторые ранние признаки того, что они все еще направляют свои войска на север Украины вокруг Киева, в частности, и Чернигова, перемещая их на север в Беларусь. Мы начинаем видеть ранние признаки движения на восток, обратно в Россию», - сказал он.
Кроме того, он напомнил, что автоколонна направляется в город Изюм и зашифровала российские корабли в Черном море примерно на пару десятков. «Мы считаем, что это первые этапы усилий по подкреплению со стороны русских на Донбассе», - сказал он.
В то же время высокопоставленный американский чиновник заявил на пресс-конференции, что российские войска «начинают укреплять некоторые позиции к юго-западу от Донецка» и что они по-прежнему остаются к северу от Харькова.
«Вчера мы видели авиаудар по международному аэродрому в Днепре. Мы оценили, что это уничтожило часть инфраструктуры аэропорта, но у нас нет доказательств, чтобы сделать вывод, что они уничтожили систему С-300», - сказал он.
Он также указал, что город Мариуполь все еще находится в осаде, и отметил, что боевики находятся на поверхности в Азовском море, чтобы помочь пополнить силы, сражающиеся вокруг города.
«В целом, мы утверждаем, что Херсон все еще находится под контролем России, но Николаев по-прежнему твердо находится под украинским контролем, и спорные районы находятся между этими двумя городами», - подчеркнул высокопоставленный американский чиновник.
Он также зашифровал тактические батальонные группы Москвы как на северо-западе — группировку войск, расположенную к северу от Луганска и Попасной и Изюма, а также к востоку от Харькова — и на юге страны.
(С информацией от Europa Press)
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