США потребовали немедленного освобождения российского оппонента Кара-Мурзы

Администрация США призвала к «немедленному освобождению» российского оппонента Владимира Кара-Мурзы, который был арестован в понедельник полицией в Москве после открытого осуждения российской военной кампании на Украине.

«США обеспокоены арестом российскими властями видного лидера гражданского общества Владимира Кара-Мурзы сегодня в Москве», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в социальной сети Twitter.

«Мы внимательно следим за ситуацией и призываем немедленно освободить его», - добавил он.

Арест Кара-Мурзы при выходе из дома подтвердил в сети оппонент Илья Яшин, который заявил, что не знает причины.

40-летний Кара-Мурза очень критично относится к тому, что в России известно как «специальная военная операция» на Украине, которую он считал совершенно неоправданной.

Кроме того, он обвинил россиян в «тотальном отключении электроэнергии» с самого начала войны, к которому следует добавить закон, карающий распространение «фейковых новостей» о российской армии тюремным заключением сроком до 15 лет.

Тогда он потребовал возбудить уголовное дело за отравления, которым он подвергся в 2015 и 2017 годах после того, как в независимых СМИ стало известно о причастности к его покушению на убийство той же команды отравителей лидера оппозиции Алексея Навального.

El crítico del Kremlin Alexei Navalny REUTERS

Независимое расследование показало, что группа экспертов по химическому оружию и медицине Федеральной службы безопасности (ФСБ, бывший КГБ), предположительно участвовавшая в отравлении Навального в 2020 году, также следовала за Кара-Мурза.

Со своей стороны, японские власти одобрили во вторник новый пакет дополнительных санкций против России, который включает замораживание активов 398 российских граждан, включая дочерей президента Владимира Путина и жену министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Согласно заявлению МИД Японии, эта мера, ранее объявленная премьер-министром Фумио Кисидой, направлена на содействие международным усилиям по международному миру с целью урегулирования конфликта.

С помощью этого нового пакета санкций Токио заморозит активы крупнейшего российского банка, Сбербанка, и крупнейшего российского частного коммерческого банка Альфа-банка, запретив новые инвестиции в евразийскую страну.

Так, в ответ на вторжение России в Украину японские власти официально решили запретить новые инвестиции в Россию после 12 мая, а также запрет на импорт спиртных напитков, древесины и техники.

«Санкции являются частью последних усилий Японии по усилению экономического и дипломатического давления на Россию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию войны в Украине и содействовать прекращению огня», - оправдал премьер-министр Японии несколько дней назад на пресс-конференции.

Этими санкциями японская исполнительная власть расширит список лиц, чьи активы в азиатской стране будут заблокированы с нынешних 400 до 550, включая президента России Владимира Путина и его подчиненных, которых G7 определила как «архитекторов» вторжения в Украину.

(С информацией EFE)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: