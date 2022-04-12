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вторник 12 апрель 2022
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Россия

США потребовали немедленного освобождения российского оппонента Кара-Мурзы

40-летний лидер очень критически относится к военному вторжению России в Украину, которое он считал совершенно неоправданным.

Newsroom Infobae

12 апрель 2022

Администрация США призвала к «немедленному освобождению» российского оппонента Владимира Кара-Мурзы, который был арестован в понедельник полицией в Москве после открытого осуждения российской военной кампании на Украине.

«США обеспокоены арестом российскими властями видного лидера гражданского общества Владимира Кара-Мурзы сегодня в Москве», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в социальной сети Twitter.

«Мы внимательно следим за ситуацией и призываем немедленно освободить его», - добавил он.

Арест Кара-Мурзы при выходе из дома подтвердил в сети оппонент Илья Яшин, который заявил, что не знает причины.

40-летний Кара-Мурза очень критично относится к тому, что в России известно как «специальная военная операция» на Украине, которую он считал совершенно неоправданной.

Кроме того, он обвинил россиян в «тотальном отключении электроэнергии» с самого начала войны, к которому следует добавить закон, карающий распространение «фейковых новостей» о российской армии тюремным заключением сроком до 15 лет.

Тогда он потребовал возбудить уголовное дело за отравления, которым он подвергся в 2015 и 2017 годах после того, как в независимых СМИ стало известно о причастности к его покушению на убийство той же команды отравителей лидера оппозиции Алексея Навального.

El crítico del Kremlin Alexei Navalny
El crítico del Kremlin Alexei Navalny REUTERS

Независимое расследование показало, что группа экспертов по химическому оружию и медицине Федеральной службы безопасности (ФСБ, бывший КГБ), предположительно участвовавшая в отравлении Навального в 2020 году, также следовала за Кара-Мурза.

Со своей стороны, японские власти одобрили во вторник новый пакет дополнительных санкций против России, который включает замораживание активов 398 российских граждан, включая дочерей президента Владимира Путина и жену министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Согласно заявлению МИД Японии, эта мера, ранее объявленная премьер-министром Фумио Кисидой, направлена на содействие международным усилиям по международному миру с целью урегулирования конфликта.

С помощью этого нового пакета санкций Токио заморозит активы крупнейшего российского банка, Сбербанка, и крупнейшего российского частного коммерческого банка Альфа-банка, запретив новые инвестиции в евразийскую страну.

Так, в ответ на вторжение России в Украину японские власти официально решили запретить новые инвестиции в Россию после 12 мая, а также запрет на импорт спиртных напитков, древесины и техники.

«Санкции являются частью последних усилий Японии по усилению экономического и дипломатического давления на Россию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию войны в Украине и содействовать прекращению огня», - оправдал премьер-министр Японии несколько дней назад на пресс-конференции.

Этими санкциями японская исполнительная власть расширит список лиц, чьи активы в азиатской стране будут заблокированы с нынешних 400 до 550, включая президента России Владимира Путина и его подчиненных, которых G7 определила как «архитекторов» вторжения в Украину.

(С информацией EFE)

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