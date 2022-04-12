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вторник 12 апрель 2022
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Россия

Идеальная формула для хорошего здоровья находится на талии

Новое руководство Национального института здравоохранения Великобритании предлагает оценить взаимосвязь между ростом каждого человека и его контуром живота. Каковы здоровые пропорции

Newsroom Infobae

12 апрель 2022

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожирение и избыточный вес являются ненормальным или чрезмерным накоплением жира, которое может нанести вред здоровью. Однако более важно, как этот вес распределяется по телу, чем сам вес. У кого-то, у кого есть лишние килограммы, они могут распределяться периферийно, то есть на руках, ногах, бедрах или в центре живота.

Накопленный жир в области живота представляет собой висцеральный жир, который вреден для здоровья, поскольку связан с повышенным уровнем холестерина и триглицеридов, а также вызывает диабет 2 типа, высокое кровяное давление и тромбоз.

До сих пор одним из самых распространенных показателей оценки здорового веса человека был индекс массы тела (ИМТ), который является результатом деления веса на рост на рост. Он используется в качестве индикатора питания с начала 1980-х годов и, хотя в нем не проводится различия между жировыми и нежировыми компонентами общей массы тела, он является одним из наиболее широко используемых меры.

Чтобы улучшить диагностику, новое руководство Национального института передового опыта в области здравоохранения и ухода ( NICE ), призывает население принять рулетку и рассчитать окружность талии, чтобы предотвратить и снизить риск будущих заболеваний. По мнению экспертов, окружность талии меньше половины высоты, является идеальной формулой для хорошего здоровья.

Предварительные показания в обновленном руководстве указывают на то, что брюшной жир несет в себе определенные риски для здоровья и что эффективный и простой способ контролировать эти риски заключается в том, чтобы люди измеряли контур живота в домашних условиях.

La nueva guía del Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención (NICE) de Reino Unido, alienta a la población a tomar una cinta métrica y calcular el perímetro de la cintura para prevenir y reducir el riesgo de futuras enfermedades (Getty Images)
La nueva guía del Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención (NICE) de Reino Unido, alienta a la población a tomar una cinta métrica y calcular el perímetro de la cintura para prevenir y reducir el riesgo de futuras enfermedades (Getty Images)michellegibson | Getty Images

Например, женщина ростом 1,63 метра (5 футов 4 дюйма) с окружностью талии 74 сантиметра (29 дюймов) имела бы здоровую пропорцию, но 82 сантиметра (32 дюйма) привели бы ее к нездоровому диапазону. Мужчина ростом 1,78 метра (5 футов 10 дюймов) столкнется с большим риском для здоровья с окружностью живота 91 сантиметр (36 дюймов).

Руководство призывает медицинских работников быть «чувствительными и позитивными», начав беседу о рисках избыточного веса и спрашивая разрешения, прежде чем поднимать этот вопрос. «Наш комитет обнаружил, что явное преимущество использования соотношения талии и роста заключается в том, что люди могут легко измерить его, интерпретировать результаты и обратиться за медицинской помощью, если они подвергаются повышенному риску для здоровья», - сказал доктор Пол Крисп, директор Британского национального института передового опыта в области здравоохранения и Уход.

По показаниям британских специалистов, здоровое соотношение талии к росту должно составлять от 0,4 до 0,49. По этим параметрам не будет рисков для здоровья. Соотношение от 0,5 до 0,59 обусловливает повышенный риск развития заболеваний, в то время как 0,6 или более означает риски для здоровья.

Институт NICE указал, что использование соотношения талии и роста вместе с ИМТ может помочь получить практическую оценку «центрального ожирения», то есть накопления жира вокруг живота. Эти данные помогают оценивать и прогнозировать риски для здоровья, такие как диабет 2 типа, высокое кровяное давление или сердечно-сосудистые заболевания.

La obesidad es un importante factor de riesgo de enfermedad cardiovascular (iStock)
La obesidad es un importante factor de riesgo de enfermedad cardiovascular (iStock)

Британские эксперты добавили соотношение талии и роста в свое новое руководство после анализа данных нескольких исследований, которые показали, что вместе с ИМТ его можно использовать для оценки и прогнозирования связанных с весом условий для разных этнических и гендерных групп. Между тем, в научном сообществе ведутся длительные споры о значении ИМТ, поскольку он является менее точным показателем здорового веса у тех, кто чрезвычайно мускулистый.

Это связано с тем, что ИМТ не учитывает мышечную массу, плотность костей, общий состав тела, а это означает, что спортсмены с низким уровнем жира в организме часто классифицируются как страдающие ожирением.

«Увеличение жира в брюшной полости увеличивает риск развития нескольких заболеваний, ограничивающих жизнь, включая диабет 2 типа и сердечные заболевания. Отношение талии к росту — это простая и простая в использовании мера, которая позволяет выявить людей, которые подвергаются наибольшему риску для здоровья и которым будет полезна поддержка в области контроля веса для улучшения своего здоровья», — пояснила профессор Рэйчел Баттерхэм, специалист по ожирению, диабету и эндокринологии и член комитет, который подготовил руководство.

Спросите разрешения, прежде чем говорить о весе

La proporción saludable de cintura a altura debe ser de 0,4 a 0,49. En esos parámetros no habría riesgos para la salud (Getty Images)
La proporción saludable de cintura a altura debe ser de 0,4 a 0,49. En esos parámetros no habría riesgos para la salud (Getty Images)Peter Dazeley | Getty Images

«Важно, чтобы медицинские работники запрашивали разрешение пациента до начала любого обсуждения, связанного с избыточным весом, ожирением и центральным ожирением, и обсуждали их деликатно и позитивно», — предупреждают британские эксперты.

Это важно, поскольку стигма, связанная с ожирением, негативно влияет на психическое и физическое здоровье людей, что может привести к увеличению веса и снизить вероятность взаимодействия пациентов с медицинскими работниками. «Особую чувствительность следует применять к возможному негативному воздействию на людей с расстройствами пищевого поведения или несбалансированным питанием», - предложили специалисты.

«Использование слов и формулировок, избегающих стигмы и предрассудков, может помочь людям начать разговор об ожирении и способствовать снижению веса», — добавили они.

Ожирение — глобальная проблема общественного здравоохранения. Двое из трех взрослых в Великобритании страдают избыточным весом или ожирением, а показатели ожирения удвоились с 1990-х годов. Хотя официальные данные показывают, что ожирение было связано с более чем миллионом случаев госпитализации в 2019/20 годах.

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