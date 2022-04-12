Идеальная формула для хорошего здоровья находится на талии

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожирение и избыточный вес являются ненормальным или чрезмерным накоплением жира, которое может нанести вред здоровью . Однако более важно, как этот вес распределяется по телу, чем сам вес . У кого-то, у кого есть лишние килограммы, они могут распределяться периферийно, то есть на руках, ногах, бедрах или в центре живота.

Накопленный жир в области живота представляет собой висцеральный жир, который вреден для здоровья, поскольку связан с повышенным уровнем холестерина и триглицеридов, а также вызывает диабет 2 типа, высокое кровяное давление и тромбоз.

До сих пор одним из самых распространенных показателей оценки здорового веса человека был индекс массы тела (ИМТ), который является результатом деления веса на рост на рост. Он используется в качестве индикатора питания с начала 1980-х годов и, хотя в нем не проводится различия между жировыми и нежировыми компонентами общей массы тела, он является одним из наиболее широко используемых меры.

Чтобы улучшить диагностику, новое руководство Национального института передового опыта в области здравоохранения и ухода ( NICE ), призывает население принять рулетку и рассчитать окружность талии, чтобы предотвратить и снизить риск будущих заболеваний. По мнению экспертов, окружность талии меньше половины высоты, является идеальной формулой для хорошего здоровья.

Предварительные показания в обновленном руководстве указывают на то, что брюшной жир несет в себе определенные риски для здоровья и что эффективный и простой способ контролировать эти риски заключается в том, чтобы люди измеряли контур живота в домашних условиях.

La nueva guía del Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención (NICE) de Reino Unido, alienta a la población a tomar una cinta métrica y calcular el perímetro de la cintura para prevenir y reducir el riesgo de futuras enfermedades (Getty Images) michellegibson | Getty Images

Например, женщина ростом 1,63 метра (5 футов 4 дюйма) с окружностью талии 74 сантиметра (29 дюймов) имела бы здоровую пропорцию, но 82 сантиметра (32 дюйма) привели бы ее к нездоровому диапазону. Мужчина ростом 1,78 метра (5 футов 10 дюймов) столкнется с большим риском для здоровья с окружностью живота 91 сантиметр (36 дюймов).

Руководство призывает медицинских работников быть «чувствительными и позитивными», начав беседу о рисках избыточного веса и спрашивая разрешения, прежде чем поднимать этот вопрос. «Наш комитет обнаружил, что явное преимущество использования соотношения талии и роста заключается в том, что люди могут легко измерить его, интерпретировать результаты и обратиться за медицинской помощью, если они подвергаются повышенному риску для здоровья», - сказал доктор Пол Крисп, директор Британского национального института передового опыта в области здравоохранения и Уход.

По показаниям британских специалистов, здоровое соотношение талии к росту должно составлять от 0,4 до 0,49. По этим параметрам не будет рисков для здоровья . Соотношение от 0,5 до 0,59 обусловливает повышенный риск развития заболеваний, в то время как 0,6 или более означает риски для здоровья.

Институт NICE указал, что использование соотношения талии и роста вместе с ИМТ может помочь получить практическую оценку «центрального ожирения» , то есть накопления жира вокруг живота. Эти данные помогают оценивать и прогнозировать риски для здоровья, такие как диабет 2 типа, высокое кровяное давление или сердечно-сосудистые заболевания.

La obesidad es un importante factor de riesgo de enfermedad cardiovascular (iStock)

Британские эксперты добавили соотношение талии и роста в свое новое руководство после анализа данных нескольких исследований, которые показали, что вместе с ИМТ его можно использовать для оценки и прогнозирования связанных с весом условий для разных этнических и гендерных групп. Между тем, в научном сообществе ведутся длительные споры о значении ИМТ, поскольку он является менее точным показателем здорового веса у тех, кто чрезвычайно мускулистый .

Это связано с тем, что ИМТ не учитывает мышечную массу, плотность костей, общий состав тела, а это означает, что спортсмены с низким уровнем жира в организме часто классифицируются как страдающие ожирением.

« Увеличение жира в брюшной полости увеличивает риск развития нескольких заболеваний, ограничивающих жизнь, включая диабет 2 типа и сердечные заболевания . Отношение талии к росту — это простая и простая в использовании мера, которая позволяет выявить людей, которые подвергаются наибольшему риску для здоровья и которым будет полезна поддержка в области контроля веса для улучшения своего здоровья», — пояснила профессор Рэйчел Баттерхэм, специалист по ожирению, диабету и эндокринологии и член комитет, который подготовил руководство.

Спросите разрешения, прежде чем говорить о весе

La proporción saludable de cintura a altura debe ser de 0,4 a 0,49. En esos parámetros no habría riesgos para la salud (Getty Images) Peter Dazeley | Getty Images

«Важно, чтобы медицинские работники запрашивали разрешение пациента до начала любого обсуждения, связанного с избыточным весом, ожирением и центральным ожирением, и обсуждали их деликатно и позитивно», — предупреждают британские эксперты.

Это важно, поскольку стигма, связанная с ожирением, негативно влияет на психическое и физическое здоровье людей , что может привести к увеличению веса и снизить вероятность взаимодействия пациентов с медицинскими работниками. «Особую чувствительность следует применять к возможному негативному воздействию на людей с расстройствами пищевого поведения или несбалансированным питанием», - предложили специалисты.

«Использование слов и формулировок, избегающих стигмы и предрассудков, может помочь людям начать разговор об ожирении и способствовать снижению веса», — добавили они.

Ожирение — глобальная проблема общественного здравоохранения. Двое из трех взрослых в Великобритании страдают избыточным весом или ожирением, а показатели ожирения удвоились с 1990-х годов. Хотя официальные данные показывают, что ожирение было связано с более чем миллионом случаев госпитализации в 2019/20 годах.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: