Мэр Мариуполя осудил, что российские войска насильно депортировали тысячи людей

FOTO DE ARCHIVO: Refugiados ucranianos desembarcan de un tren procedente de Odesa en la estación de tren de Przemysl Glowny, tras huir de la invasión rusa de Ucrania, en Przemysl, Polonia, 27 de marzo de 2022. REUTERS/Hannah McKay

Как сообщил мэр Вадим Бойченко, российские войска насильственно депортировали от 20 000 до 30 000 мирных жителей из осажденного города Мариуполь на юге Украины на контролируемую Россией территорию.

По словам главного мэра портового города, 50% жителей Мариуполя были эвакуированы и около 60 000 покинули гуманитарные коридоры на территории Украины, контролируемые Вооруженными силами Украины.

И еще от 20 000 до 30 000 человек были депортированы российскими войсками на оккупированную Россией территорию Украины или в Россию, добавляет Бойченко, сообщает украинская ежедневная газета «Правда».

По словам Бойченко, «сегодня можно говорить об эвакуации 50% жителей Мариуполя из 540 тысяч человек, которые жили здесь до войны».

Когда война только началась и пока железнодорожное сообщение продолжало функционировать, а дороги еще можно было использовать, почти 140 000 мирных жителей смогли покинуть Мариуполь.

Затем еще 100 000 остались и около 60 000 были эвакуированы через гуманитарный коридор и с помощью добровольцев. Но мы должны помнить, что на окраине города есть люди, которых тоже нужно эвакуировать, сказал мэр.

Miembros de servicio de las tropas prorrusas conducen un vehículo blindado durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria de Mariúpol REUTERS

«С шестого дня войны мы стараемся сделать все от нас зависящее для организации маршрута эвакуации. Но российские войска делали и делают все возможное, чтобы в Мариуполе не было ни одного автобуса. Они сожгли дотла 150 новых автобусов», — подчеркнул он.

Он добавил, что работники коммунальных служб и волонтеры в городе объявили, когда можно было уехать через гуманитарный коридор, поскольку никогда не было прекращения огня: люди уезжали с взрывающимися вокруг них снарядами, сказал он.

«Некоторые водили машину, другие просто шли пешком к побережью. Оттуда мы эвакуировали людей сначала в Бердянск, а затем в Запорожье с добровольческими конвоями или совместными поездками с другими», — сказал мэр.

Первый мэр уточнил, что количество мариупольцев, которые были принудительно депортированы в Россию, пока только приблизительное.

По словам Бойченко, «в настоящее время они [россияне] публикуют списки, но им нельзя доверять. По нашим оценкам, в Мариуполе может быть от 20 000 до 30 000 жителей», — добавляет местная ежедневная газета.

«Трудно сказать, почему они это делают. Но, например, вчера мне позвонила соседка по телефону, которую насильно депортировали. Он пошел за водой, и его забрали. В настоящее время он находится в Новоазовске, оккупированном Россией», — рассказал он газете «Правда».

Мариуполь, город, расположенный на берегу Азовского моря, находится в осаде российских войск с начала вторжения 24 февраля.

Более 80 процентов городских зданий были разрушены бомбардировками, а оставшиеся там жители, по оценкам, от 100 000 до 160 000 человек, не имеют воды, газа, электричества и предметов первой необходимости.

(С информацией из EFE)

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