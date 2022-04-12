Всеобщие выборы в Парагвае состоятся 30 апреля 2023 года

Personas asisten a votar durante las elecciones municipales hoy, en la escuela República de Chile, en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Высший суд по выборам Парагвая (TSJE) провел всеобщие и ведомственные выборы в понедельник 30 апреля 2023 года, на которых он будет голосовать за президента, законодателей, губернаторов и других органов власти.

Кроме того, она ратифицировала 18 декабря в качестве даты одновременных праймериз всех партий.

Во время церемонии, в которой принял участие президент Парагвая Марио Абдо Бенитес, глава TSJE Хайме Бестард подчеркнул, что «отныне правила игры четко установлены».

«Был установлен избирательный график, который необходимо строго и неукоснительно соблюдать», — добавил чиновник.

Он утверждал, что абсолютное соблюдение правил, установленных этим календарем, «является одним из ключей к успеху любого избирательного процесса».

Una mujer vota en Paraguay (EFE/Nathalia Aguilar)

«Мы знаем случаи в некоторых странах, когда были задержки в графиках или было политическое давление, которое вынудило определенные обстоятельства измениться и эти процессы шли непосредственно к провалу, именно поэтому это очень важно», - сказал он.

TSJE объявила график после того, как в прошлую среду депутаты одобрили законопроект об изменении первоначальной даты первичного, который совпадает в этом году с финалом чемпионата мира.

Эта инициатива, которая вызвала споры среди некоторых секторов, не была проанализирована Сенатом. Национальная сборная Парагвая не прошла квалификацию Катара.

В апреле следующего года парагвайцы выберут общим голосованием, помимо президента и вице-президента, 45 главных сенаторов и 30 заместителей.

Находясь в департаментах, они будут голосовать за 80 депутатов и их заместителей, а также за 17 губернаторов и 17 департаментских советов.

Граждане Аргентины, Бразилии, США и Испании также примут участие в этих выборах.

Согласно календарю выборов, регистрация избирателей будет открыта до 31 мая.

На выборах 2018 года, на которых был избран нынешний правитель Марио Абдо Бенитес, было предложено проголосовать 4 260 816 парагвайцев старше 18 лет.

(С информацией из EFE)

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