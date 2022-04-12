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вторник 12 апрель 2022
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Россия

ЕС предупредил, что наступление России на Донбасс открывает «новую фазу» в войне

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель заверил, что отныне конфликт будет «войной позиций, за городом, на открытом поле, со СМИ»

Newsroom Infobae

12 апрель 2022
FOTO DE ARCHIVO: El responsable de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, en el edificio del Consejo de la UE en Bruselas, Bélgica, 4 de marzo de 2022. REUTERS/Olivier Douliery
FOTO DE ARCHIVO: El responsable de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, en el edificio del Consejo de la UE en Bruselas, Bélgica, 4 de marzo de 2022. REUTERS/Olivier Douliery

Угроза крупного наступления на Донбасс, район самопровозглашенных независимых республик Донецка и Луганска, о чем предупредил президент Украины Владимир Зеленский, открывает «новую фазу» конфликта «в открытом поле и со СМИ», как предупредил Верховный представитель Союза Европейская внешняя политика (ЕС), Жозеп Боррель.

Этим наступлением «мы вступаем в новый этап войны (...) война позиций, за городом, на открытом поле, со средствами массовой информации», — заявил Боррель на встрече с журналистами в Мадриде о новом контексте, который может заставить пересмотреть обороноспособность Украины.

В этом ключе ЕС по-прежнему готов продолжать оказывать финансовую поддержку для финансирования вооружений для Украины.

Во время своего визита в Киев Верховный представитель объявил, что ЕС планирует выделить еще 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, предложение все еще ожидает одобрения в национальных парламентах некоторых государств-членов, что принесет помощь большой качественной стоимости до 1,5 миллиарда евро - впервые ЕС использует средства для поставки оружия стране, находящейся в состоянии войны.

Однако военная помощь Украине осуществляется не только ЕС, но и за счет взносов, которые отдельные члены общественного клуба, и особенно те, кто чувствует наибольшую угрозу со стороны России, потратили более 300 миллионов евро, а третьи - треть своих военных бюджет.

Боррель настаивал, в любом случае, на том, что Двадцать семь не «движут войной» и не «поощряют ее распространение», а «пытаются сдержать ее, как в пространственном измерении», чтобы предотвратить разбрызгивание конфликта на другие страны, «и в его вертикальном измерении, чтобы более смертоносное оружие не было используется», — подчеркнул высокий представитель.

В этой связи испанский политик утверждал, что предоставление военной поддержки стране соответствует речи общественных лидеров о том, что «Украина защищает европейские ценности и ведет войну, которая защищает нас». «Делать что-то другое было бы лицемерием», - сказал он.

Глава европейской дипломатии также отметил «большие дипломатические усилия», которые двадцать семь приложили и продолжают прилагать в отношении войны, и подчеркнул, что Европейский союз «заботится о том, как закончится конфликт».

Примером этой дипломатической воли стал визит в понедельник федерального канцлера Австрии Карла Нехаммера к президенту России Владимиру Путину, встреча после которой австриец был «пессимистичен», потому что увидел Путина «погруженным в логику войны», заявил он на пресс-конференции в Москве после встречи.

В любом случае Боррель считает, что война «всегда закончится переговорами», но сожалеет, что «пока Путин не хочет ее останавливать».

(С информацией из EFE)

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