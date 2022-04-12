ЕС предупредил, что наступление России на Донбасс открывает «новую фазу» в войне

Угроза крупного наступления на Донбасс, район самопровозглашенных независимых республик Донецка и Луганска, о чем предупредил президент Украины Владимир Зеленский, открывает «новую фазу» конфликта «в открытом поле и со СМИ», как предупредил Верховный представитель Союза Европейская внешняя политика (ЕС), Жозеп Боррель.
Этим наступлением «мы вступаем в новый этап войны (...) война позиций, за городом, на открытом поле, со средствами массовой информации», — заявил Боррель на встрече с журналистами в Мадриде о новом контексте, который может заставить пересмотреть обороноспособность Украины.
В этом ключе ЕС по-прежнему готов продолжать оказывать финансовую поддержку для финансирования вооружений для Украины.
Во время своего визита в Киев Верховный представитель объявил, что ЕС планирует выделить еще 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, предложение все еще ожидает одобрения в национальных парламентах некоторых государств-членов, что принесет помощь большой качественной стоимости до 1,5 миллиарда евро - впервые ЕС использует средства для поставки оружия стране, находящейся в состоянии войны.
Однако военная помощь Украине осуществляется не только ЕС, но и за счет взносов, которые отдельные члены общественного клуба, и особенно те, кто чувствует наибольшую угрозу со стороны России, потратили более 300 миллионов евро, а третьи - треть своих военных бюджет.
Боррель настаивал, в любом случае, на том, что Двадцать семь не «движут войной» и не «поощряют ее распространение», а «пытаются сдержать ее, как в пространственном измерении», чтобы предотвратить разбрызгивание конфликта на другие страны, «и в его вертикальном измерении, чтобы более смертоносное оружие не было используется», — подчеркнул высокий представитель.
В этой связи испанский политик утверждал, что предоставление военной поддержки стране соответствует речи общественных лидеров о том, что «Украина защищает европейские ценности и ведет войну, которая защищает нас». «Делать что-то другое было бы лицемерием», - сказал он.
Глава европейской дипломатии также отметил «большие дипломатические усилия», которые двадцать семь приложили и продолжают прилагать в отношении войны, и подчеркнул, что Европейский союз «заботится о том, как закончится конфликт».
Примером этой дипломатической воли стал визит в понедельник федерального канцлера Австрии Карла Нехаммера к президенту России Владимиру Путину, встреча после которой австриец был «пессимистичен», потому что увидел Путина «погруженным в логику войны», заявил он на пресс-конференции в Москве после встречи.
В любом случае Боррель считает, что война «всегда закончится переговорами», но сожалеет, что «пока Путин не хочет ее останавливать».
(С информацией из EFE)
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