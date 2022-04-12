Католическая общественная организация Caritas Internationalis подтвердила гибель двух своих членов в Мариуполе

Foto ilustrativa del jueves de fuerzas prorrusas en un tanque en la ciudad de Mariupol Mar 24, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Во вторник «Каритас Интернационалис» оплакивала гибель двух сотрудников в Мариуполе и призвала «прекратить беспорядочную резню мирных жителей» в Украине.

«Эта драматическая новость приводит семью Каритас в ужасе и шоке. Мы присоединяемся к боли и солидарности со страданиями семей и наших коллег из Каритас Украина, которые переживают трагедию», — заявил Генеральный секретарь Каритас Интернационалис Алоизиус Джон в связи с новостями о смерти двух членов Каритас Украина Мариуполь.

Новость появилась в последние несколько часов, но трагическая атака, вероятно, произошла 15 марта, когда танк обстрелял здание центра Каритас в Мариуполе, убив двух сотрудников и пятерых их родственников, объяснили они.

В настоящее время из-за отсутствия связи с городом Мариуполем и отсутствия доступа к объектам центра «Каритас» национальный офис организации в Украине пока не располагает достаточной информацией, чтобы определить, что произошло, и продолжает собирать информацию, добавили они.

Una vista general muestra una tienda de alimentos instalada por Cáritas para las personas que huyen de Ucrania, en medio de la invasión de Rusia, en Cracovia, Polonia, 11 de marzo de 2022. Jakub Porzycki/Agencja Wyborcza.pl vía REUTERS Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

«Мученичество в Украине, как назвал его Папа Франциск, должно быть остановлено, и оно должно быть остановлено сейчас», — призвала католическая организация, штаб-квартира которой находится в Риме.

«Международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы немедленно остановить эту резню. Нужно дать шанс миру. Вооруженный конфликт и насилие — это не решение. Необходимо оберегать человеческие жизни и уважать человеческое достоинство. Безопасность гражданских лиц должна быть обеспечена», — добавил Каритас.

С начала конфликта две организации Каритас, присутствующие в Украине, Каритас Украина и Каритас-Спес Украина, стояли рядом с людьми и до сих пор оказали помощь примерно 600 000 человек.

(С информацией из EFE)

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