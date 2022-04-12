Католическая общественная организация Caritas Internationalis подтвердила гибель двух своих членов в Мариуполе

Во вторник «Каритас Интернационалис» оплакивала гибель двух сотрудников в Мариуполе и призвала «прекратить беспорядочную резню мирных жителей» в Украине.
«Эта драматическая новость приводит семью Каритас в ужасе и шоке. Мы присоединяемся к боли и солидарности со страданиями семей и наших коллег из Каритас Украина, которые переживают трагедию», — заявил Генеральный секретарь Каритас Интернационалис Алоизиус Джон в связи с новостями о смерти двух членов Каритас Украина Мариуполь.
Новость появилась в последние несколько часов, но трагическая атака, вероятно, произошла 15 марта, когда танк обстрелял здание центра Каритас в Мариуполе, убив двух сотрудников и пятерых их родственников, объяснили они.
В настоящее время из-за отсутствия связи с городом Мариуполем и отсутствия доступа к объектам центра «Каритас» национальный офис организации в Украине пока не располагает достаточной информацией, чтобы определить, что произошло, и продолжает собирать информацию, добавили они.
«Мученичество в Украине, как назвал его Папа Франциск, должно быть остановлено, и оно должно быть остановлено сейчас», — призвала католическая организация, штаб-квартира которой находится в Риме.
«Международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы немедленно остановить эту резню. Нужно дать шанс миру. Вооруженный конфликт и насилие — это не решение. Необходимо оберегать человеческие жизни и уважать человеческое достоинство. Безопасность гражданских лиц должна быть обеспечена», — добавил Каритас.
С начала конфликта две организации Каритас, присутствующие в Украине, Каритас Украина и Каритас-Спес Украина, стояли рядом с людьми и до сих пор оказали помощь примерно 600 000 человек.
(С информацией из EFE)
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