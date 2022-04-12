Деловая жизнь дочерей Путина теперь под санкциями

(Bloomberg) На протяжении десятилетий жизнь двух дочерей Владимира Путина от первого брака оставалась загадкой. Теперь санкции, введенные против них и их завуалированных предприятий, сделали их в центре внимания.

Меры в отношении Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой, которых Путин публично не признает своими дочерьми, носят во многом символический характер, поскольку неясно, имеют ли они значительные активы за пределами России.

В 2011 году Путин заявил в интервью государственному телевидению, что его дочери ведут «нормальную жизнь». «Они не вовлечены ни в политику, ни в бизнес, слава Богу», - сказал он тогда Первому каналу. Похоже, что в последующие годы ситуация изменилась, поскольку обе дочери занимали должности в компаниях во время учебы.

Воронцова, 36 лет, работает эндокринологом. Она является совладельцем медицинской компании Nomeko, которая специализируется на высокотехнологичной диагностике и лечении.

Тихонова, 35 лет, младшая дочь Путина, была связана с проектом стоимостью 1,6 миллиарда долларов по созданию научного центра и стартап-инкубатора вблизи МГУ. Он также руководил центром искусственного интеллекта элитной школы и Национальным фондом интеллектуального развития. Оба управляются Фондом «Иннопрактика», в состав попечителей которого входят партнеры Путина, такие как исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и глава Газпромбанка Андрей Акимов.

Бывший муж Тихоновой, Кирилл Шамалов, сколотил состояние, инвестируя в нефтехимический гигант «Сибур Холдинг» с помощью кредита контролируемого государством банка. Позже он продал акции после развода.

Путин, который строго охраняет свою личную жизнь, очень мало публично говорил о своих дочерях с бывшей женой Людмилой. За более чем два десятилетия пребывания у власти Путин дал очень мало информации о том, где они живут, о некоторых их интеллектуальных интересах, таких как биология и японская культура, и о том, что они говорят на нескольких языках.

Дочери дали интервью средствам массовой информации, но не были идентифицированы как дочери Путина. Они редко появлялись на камеру во взрослом возрасте, хотя Тихонову видели на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу в Швейцарии в 2013 году.

Людмила, бывшая стюардесса, до сих пор избежала санкций, которые коснулись союзников ее бывшего мужа, связанных с ними компаний и их семей.

Оригинальное примечание:

Деловая жизнь дочерей Путина, которым теперь грозят санкции

Другие подобные истории доступны на сайте bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.