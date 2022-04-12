Отказ от Путина в его любимом виде спорта: после отстранения в Федерации дзюдо один из ее лидеров подверг ему резкую критику

Один из самых выдающихся деятелей дзюдо Японии жестко раскритиковал вторжение России в Украину президента Владимира Путина, личного друга японского дзюдоиста, которого он охарактеризовал как «труса» из-за суровости своих действий.

Ясухиро Ямасита, президент Всеяпонской федерации дзюдо, крупнейшей ассоциации дзюдо страны, осудил российское вторжение и присоединился к критике мировых деятелей в адрес российского президента.

«Президент Путин — дзюдоист, и эти действия противоречат духу и цели дзюдо», — сказал Ямасита.

Жалоба отставного олимпийца поступила в понедельник, когда число погибших среди гражданского населения составляет по меньшей мере 1842 человека, и эта цифра неизбежно возрастет, потому что этой войне до сих пор нет четкого конца.

Ямасита поддерживает дружеские отношения с Путиным на протяжении многих лет, поскольку они разделяют страсть к дзюдо и идеалам, которые оно олицетворяет.

Однако из-за вторжения в Украину Международная федерация дзюдо в прошлом месяце отстранила Путина от должности почетного президента и посла. А в феврале Мировое тхэквондо лишило Путина почетного черного пояса 9-го дана, что сделало его гроссмейстером.

Отношения между японским дзюдоистом и российским президентом заставили их поделиться различными пространствами и сценариями, связанными с дзюдо, они даже записали обучающее видео в 2008 году под названием «Давайте учиться дзюдо с Владимиром Путиным».

El presidente ruso Vladimir Putin fue destituido como presidente honorario y embajador de la Federación Internacional de Judo por su invasión militar a Ucrania. REUTERS

«Как дзюдоистка, моя печаль и глубочайшие мысли с народом Украины, а также со всеми любителями дзюдо по всему миру», - добавила Ямасита на своем личном сайте.

Дзюдо — один из многих видов спорта, в который играет Путин, который всегда поддерживал публичный имидж сильного человека и спортивного лидера, который вместе с хоккеем разделял верх в предпочтениях российского президента.

В 2000 году лидер Кремля посетил престижный институт дзюдо Кодокан в Токио, международную штаб-квартиру этого вида спорта, где получил шестой дан «Кодокан дзюдо». В то время Путин сказал: «Когда я приезжаю в Кодокан, я чувствую себя спокойно, как дома», — сообщала японская газета Asahi Shimbun.

Он также охарактеризовал принципы дзюдо, уважения к партнеру или оппоненту и самообороны как советы по развитию отношений между Россией и Японией в то время, когда обе страны стремились сотрудничать друг с другом в качестве дипломатических партнеров.

Путин указал, что у него хорошие отношения с Ямашитой, и даже охарактеризовал олимпийца 1984 года как «очень хорошего человека». С наступлениями России на Украине Ямасита не могла сказать то же самое о своей бывшей дзюдоистке.

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