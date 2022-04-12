Квирино Ордас прибыл в посольство Мексики в Испании, несмотря на недовольство PRI

Квирино Ордас Коппель окончательно обосновался в испанском посольстве в Мексике, после бурного путешествия, которое привело к изгнанию его бывшей партии , Институционно-революционный институт (ИРП), в которой он активно работал с 1985 года.

Следует напомнить, что бывший губернатор Синалоа был предложен самим президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (AMLO): действие, которое в мексиканском политика квалифицируется как награда, отказ или один из видов маргинализации внутренней общественной жизни для бывших гражданских служащих.

Однако это вызвало серьезные споры в партии «Триколор» и в альянсе Va por México, поскольку назначение было рассмотрено как шаг Андреса Мануэля к «демонтировать оппозицию».

Со своей стороны, Ордаз Коппель всегда отстаивал, что его назначение не подразумевает партийных интересов, скорее, по его словам, это различие для граждан Синалоа и их собственной личности; не раньше, чем признать и поблагодарить PRI за возможности, которые она предложила ему в его политической карьере.

Даже Лопес Обрадор выступил в защиту Ордаса и призвал оппозицию не воспринимать вступление ее членов в состав Федеральное правительство, потому что, прокомментировал он, это не подразумевает отказа от идеалов: «Он не собирается представлять партию, он не собирается отказываться от своего членства (...) мы не просим его как условие, чтобы он отказался от своих свобод, что аморально».

Quirino Ordaz Coppel aseguró que su nombramiento no implicaba intereses políticos. (Foto: Cuartoscuro)

Даже с должностью посла Мексики в Испании и главы исполнительной власти Алехандро Алито Морено, национальный лидер PRI, заявил, что коллегия не санкционировала приглашение Квирино, поэтому, если он примет приглашение и будет ратифицирован, его выгонят из вечеринка.

Несмотря на предупреждение, 8 марта сенат Республики ратифицировал бывшую МОПДП большинством в 73 голоса при 20 голосах против и 12 воздержавшихся.

Так, Национальная комиссия партийного правосудия PRI большинством голосов одобрила исключение Ордаза Коппеля по обвинению в совершении «серьезных нарушений дисциплины» в нарушение правил Национального политического совета.

"Ya llegamos a instalarnos en la Embajada. Saludos y que tengan una buena semana, a descansar para iniciar trabajando desde el primer día", escribió el diplomático. (Foto: Twitter @EmbaMexEsp)

Таким образом, 11 апреля дипломатическое подразделение подтвердило прибытие человека, которому было поручено укрепить разорванные мексиканско-испанские отношения , что сам Лопес Обрадор треснул своими постоянными нападками на европейскую нацию.

Это связано с тем, что глава исполнительной власти не пожал руку за критику страны, которая числится его вторым торговым партнером Европейского союза (ЕС), например, упреки в завоевании 1521 года или за «коррумпированную» деятельность энергетических компаний на территории ацтеков в предыдущие шестилетние периоды .

Но ничто из этого не вызвало такого шума, как предложение АМЛО «приостановить» двусторонние связи, чтобы «они не рассматривали нас как землю» завоевания». Хотя, следует отметить, что это было прояснено вскоре после понимания возможного разрыва с Испанией, отметив, что его предложение проистекает из нарушений, допущенных его компаниями в Мексике.

«Мы больше не думаем, что Мексику безнаказанно разграбят. (...) Это не фобия или ксенофобия, это то, что мы должны уважать друг друга и одно и то же в политическом управлении», - сказал он утром 10 февраля.

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