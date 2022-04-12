Подразделение защиты откажется от схемы безопасности у сенатора от коренного населения

En la imagen, la consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Aida Quilcue. EFE/Ernesto Guzman Jr./Archivo

Избранный сенатор от избирательного округа коренных народов Движения коренных народов и социальной альтернативы (МАИС) Аида Килькуэ сообщила через свой аккаунт в Twitter, что она была уведомлена Национальным отделом защиты о ликвидации и сокращении ее мер защиты.

Килькуэ заявил, что такой демонтаж не гарантирует дифференцированного подхода к его защите, поскольку, по его словам, он находится под «неминуемым риском» с более чем сотней угроз в его адрес.









Ранее сенатор критиковала ликвидацию ее схемы, особенно в период выборов, что ставило ее в уязвимое положение в отношении намерений вооруженных субъектов против их неприкосновенности.

«У меня была слишком шаткая схема в том смысле, что не только мне, но и многим социальным лидерам выдается самый старый танк с худшими механическими условиями. Здесь я призываю к тому, чтобы моя безопасность была защищена и ко многим людям, которые находятся в группе риска, но как это должно быть, а не так, как они ее реализуют в то время», - сказал он в то время для W Radio.

Лидер, который занимал пост старшего советника Регионального совета коренных народов Каука, Крика и Национальной организации коренных народов Колумбии Оник, подчеркнул, что эскалация запугивания привела к отставке их сопровождающих.

С 2008 года угрозы со стороны преступных групп были постоянными, когда ее муж был убит и она зарегистрировала первую жалобу.

Кроме того, он заявил, что во время выборов ситуация ухудшилась. Последний случай произошел 31 декабря прошлого года в резервации коренного населения Паес, северная Каука, где два вооруженных человека проникли на территорию и запугали группу детей, чтобы они дали информацию об Аиде Килькуэ, его семье и других руководителях этого района.

«У нас нет информации ни о преступной группе, ни о том, кем они были», - сказал он в свое время.

Столкнувшись с повторяющейся ситуацией отсутствия безопасности в Аиде Килькью, члены его схемы безопасности подали в отставку из-за растущих угроз в ее адрес: «1 января один из них подал в отставку, потому что считают ситуацию сложной», - сказал он.





Тревожное равновесие: в Колумбии растет число убийств социальных лидеров

Fotografía de archivo en la que se registraron los rostros de varios lideres sociales asesinados en Colombia, una realidad que profundiza la crisis social y de Derechos Humanos en el país suramericano. EFE/Mauricio Dueñas EFE

Специальный следственный отдел (UEI) прокуратуры сообщает, что к 2021 году ему удалось прояснить не менее 68,35% убийств общественных лидеров, признанных Организацией Объединенных Наций ООН. Кроме того, следственный орган сообщил, что в 285 из 417 случаев убийства общественных лидеров до 2021 года были аресты, обвинения, призывы к суду или осуждения. Это приводит к тому, что прокуратура отметила, что она прояснила почти три четверти процессуальных действий. Директор Эрнандо Торо сказал, что эффективность выросла на 16 процентных пунктов по сравнению с 52 процентами в феврале 2020 года.

В докладе отмечается, что 284 инцидента связаны с убийствами, 47 — покушением на убийство и 21 случаем насильственного исчезновения восстановленных членов демобилизованных партизан ФАРК. Что касается семей бывших комбатантов, то в докладе зафиксировано 56 случаев убийств, 5 случаев покушения и 1 случай насильственного исчезновения.

UEI выявил 94,70% ущерба, нанесенного гражданским лицам, восстановленным лицам и их семьям, военнослужащим, должностным лицам и общественным лидерам. Все это благодаря стратегии, совместно осуществляемой в районах Путумайо, Бахо-Каука, Норте-де-Сантандер, Антьокия, Уила, Касанаре, Мета, Тумако, Риосусио, Какета и Южный Боливар.

В коммюнике перечисляются преступные структуры, которые несут наибольшую ответственность за агрессию и насилие в отношении правозащитников, лидеров, репатриированных лиц и их семей. Среди групп, которые предупреждают о расследовании, - диссиденты из FARC, Gulf Clan, ELN и других преступных структур, которые были судимы 25 из их членов в прошлом году. В докладе, подготовленном Канцелярией Обвинителя, содержатся доказательства, позволяющие вынести 46 обвинительных приговоров лицам, ответственным за совершенные преступления.

«Эти достижения стали возможны благодаря четкой работе в рамках организации, а также реализации 13 исследовательских проектов: Путумайо, Антиокия, Бахо-Каука и к югу от Кордовы, Норте-де-Каука, Норте-де-Сантандер, Уила, Мета, Касанаре, Риосусио (Чоко), Араука, Какета, Южный Боливар и Тумако (Нариньо)», — заявил директор UEI Эрнандо Торо Парра.





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