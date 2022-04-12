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вторник 12 апрель 2022
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Россия

Подразделение защиты откажется от схемы безопасности у сенатора от коренного населения

Аида Килькуэ осудила, что УНП изменит свою защиту, несмотря на угрозы ее жизни.

Newsroom Infobae

12 апрель 2022
En la imagen, la consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Aida Quilcue. EFE/Ernesto Guzman Jr./Archivo
En la imagen, la consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Aida Quilcue. EFE/Ernesto Guzman Jr./Archivo

Избранный сенатор от избирательного округа коренных народов Движения коренных народов и социальной альтернативы (МАИС) Аида Килькуэ сообщила через свой аккаунт в Twitter, что она была уведомлена Национальным отделом защиты о ликвидации и сокращении ее мер защиты.

Килькуэ заявил, что такой демонтаж не гарантирует дифференцированного подхода к его защите, поскольку, по его словам, он находится под «неминуемым риском» с более чем сотней угроз в его адрес.



Ранее сенатор критиковала ликвидацию ее схемы, особенно в период выборов, что ставило ее в уязвимое положение в отношении намерений вооруженных субъектов против их неприкосновенности.

«У меня была слишком шаткая схема в том смысле, что не только мне, но и многим социальным лидерам выдается самый старый танк с худшими механическими условиями. Здесь я призываю к тому, чтобы моя безопасность была защищена и ко многим людям, которые находятся в группе риска, но как это должно быть, а не так, как они ее реализуют в то время», - сказал он в то время для W Radio.

Лидер, который занимал пост старшего советника Регионального совета коренных народов Каука, Крика и Национальной организации коренных народов Колумбии Оник, подчеркнул, что эскалация запугивания привела к отставке их сопровождающих.

С 2008 года угрозы со стороны преступных групп были постоянными, когда ее муж был убит и она зарегистрировала первую жалобу.

Кроме того, он заявил, что во время выборов ситуация ухудшилась. Последний случай произошел 31 декабря прошлого года в резервации коренного населения Паес, северная Каука, где два вооруженных человека проникли на территорию и запугали группу детей, чтобы они дали информацию об Аиде Килькуэ, его семье и других руководителях этого района.

«У нас нет информации ни о преступной группе, ни о том, кем они были», - сказал он в свое время.

Столкнувшись с повторяющейся ситуацией отсутствия безопасности в Аиде Килькью, члены его схемы безопасности подали в отставку из-за растущих угроз в ее адрес: «1 января один из них подал в отставку, потому что считают ситуацию сложной», - сказал он.


Тревожное равновесие: в Колумбии растет число убийств социальных лидеров

Fotografía de archivo en la que se registraron los rostros de varios lideres sociales asesinados en Colombia, una realidad que profundiza la crisis social y de Derechos Humanos en el país suramericano. EFE/Mauricio Dueñas
Fotografía de archivo en la que se registraron los rostros de varios lideres sociales asesinados en Colombia, una realidad que profundiza la crisis social y de Derechos Humanos en el país suramericano. EFE/Mauricio Dueñas EFE

Специальный следственный отдел (UEI) прокуратуры сообщает, что к 2021 году ему удалось прояснить не менее 68,35% убийств общественных лидеров, признанных Организацией Объединенных Наций ООН. Кроме того, следственный орган сообщил, что в 285 из 417 случаев убийства общественных лидеров до 2021 года были аресты, обвинения, призывы к суду или осуждения. Это приводит к тому, что прокуратура отметила, что она прояснила почти три четверти процессуальных действий. Директор Эрнандо Торо сказал, что эффективность выросла на 16 процентных пунктов по сравнению с 52 процентами в феврале 2020 года.

В докладе отмечается, что 284 инцидента связаны с убийствами, 47 — покушением на убийство и 21 случаем насильственного исчезновения восстановленных членов демобилизованных партизан ФАРК. Что касается семей бывших комбатантов, то в докладе зафиксировано 56 случаев убийств, 5 случаев покушения и 1 случай насильственного исчезновения.

UEI выявил 94,70% ущерба, нанесенного гражданским лицам, восстановленным лицам и их семьям, военнослужащим, должностным лицам и общественным лидерам. Все это благодаря стратегии, совместно осуществляемой в районах Путумайо, Бахо-Каука, Норте-де-Сантандер, Антьокия, Уила, Касанаре, Мета, Тумако, Риосусио, Какета и Южный Боливар.

В коммюнике перечисляются преступные структуры, которые несут наибольшую ответственность за агрессию и насилие в отношении правозащитников, лидеров, репатриированных лиц и их семей. Среди групп, которые предупреждают о расследовании, - диссиденты из FARC, Gulf Clan, ELN и других преступных структур, которые были судимы 25 из их членов в прошлом году. В докладе, подготовленном Канцелярией Обвинителя, содержатся доказательства, позволяющие вынести 46 обвинительных приговоров лицам, ответственным за совершенные преступления.

«Эти достижения стали возможны благодаря четкой работе в рамках организации, а также реализации 13 исследовательских проектов: Путумайо, Антиокия, Бахо-Каука и к югу от Кордовы, Норте-де-Каука, Норте-де-Сантандер, Уила, Мета, Касанаре, Риосусио (Чоко), Араука, Какета, Южный Боливар и Тумако (Нариньо)», — заявил директор UEI Эрнандо Торо Парра.


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