Profeco: какова средняя цена бензина в Мексике

A sign of Mexican state oil company Petroleos Mexicanos (PEMEX) shows their prices of the gasoline at a service station after Mexico suspended a week of gasoline subsidy along the U.S. border, in Ciudad Juarez, Mexico April 2, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Федеральная прокуратура по делам потребителей (Porfeco), в рамках своей работы по защите людей, опубликовала средние цены на топливо в Мексике, чтобы ни одно учреждение или поставщик не воспользовались этими расходами.

Согласно сообщению, опубликованному в официальном аккаунте федерального правительства, обычный бензин должен стоить 21,62 песо за литр; премия была обновлена до 23,51 песо за литр; а дизельное топливо - 22,90 песо за литр.

Кроме того, Profeco объявила, что с сокращением до 7 апреля мексиканская нефтяная смесь была оценена по цене 93,43 доллара за баррель.

Чтобы узнать больше о ценах и заправках, которые наиболее подходят для заправки бака, в том же агентстве есть платформа под названием «Кто есть кто в цене на бензин», которая, как следует из названия, работает над тем, чтобы узнать стоимость топлива в стране. .

(Foto: Twitter)

«Этот сайт был создан для предоставления актуальной информации об автозаправочных станциях, которые продают бензин и дизельное топливо по самым высоким и самым низким ценам в Мексике. Классификация построена на основе цен, сообщенных в Комиссию по регулированию энергетики (CRE) держателями разрешений на розничную торговлю бензином и дизельным топливом», - говорится на сайте.

Он состоит из четырех разделов, каждый из которых имеет различную миссию, чтобы потребитель мог получить доступ к конкретным данным, а именно:

- Кто есть кто в цене на бензин

- действия по проверке для автозаправочных станций бензина и дизельного топлива

- Кто есть кто в ценах на газ

- Годовой отчет об энергетике и союзниках потребителей

По этому поводу во время утренней пресс-конференции под руководством президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) из Национального дворца глава Profeco Рикардо Шеффилд Падилья заверил, что цены на бензин стабильны, хотя в последние недели они изменились.

«Цены на топливо в стране стабильны. Это четкое отражение того, что политика, проводимая президентом, является адекватной политикой, которая напрямую приносит пользу карманам мексиканских семей и приносит им прямую выгоду, потому что транспорт влияет на цену всего в стране», - сказал чиновник.

Ricardo Sheffield explicó los precios de la gasolina en la "mañanera" (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO) Moisés Pablo | Moisés Pablo

Он также напомнил, что федеральное агентство рассмотрело в общей сложности 196 жалоб путем 150 посещений или проверок через приложение «Litre x Litre». Он сказал, что результаты заключаются в том, что все жалобы были проверены, в то время как семь из них представляют незначительные проблемы.

Позже он объявил, что на прошлой неделе в Мехико было обнаружено, что самый дорогой бензин премиум-класса стоит 25,99 песо. Это была станция Petroleos Mexicanos (Pemex), установленная в мэрии Альваро Обрегона.

Он также пояснил, что цены на обычный бензин снизились по сравнению с предыдущей неделей, когда они составляли около 23,51 песо, что почти на два песо больше по сравнению с новым показателем, представленным 11 апреля.

Наконец, Рикардо Шеффилд объявил, что самыми высокими прибылями стали компании Arco, Redco и Chevron, которые установили самые высокие цены. Со своей стороны, Repsol, G500 и Orsan принесли самую низкую прибыль на этом рынке.

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