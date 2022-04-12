Патрисио Пароди: Ее сестра включает Флавию Лаос, а не Лучану Фустер в ее групповом фото babyshower

В прошлую субботу сестра Патрисио Пароди, Майо Пароди, отметила babyshower вашего малыша Айтана с семьей и близкими друзьями. Флавия Лаос присутствовала в качестве гостя, как и Лучана Фустер, нынешняя партнерша реалити-мальчика. Тем не менее, член Esto es Guerra была примечательна своим отсутствием на фотографиях, которые ее невестка загрузила в свой социальный сети.

Через аккаунт близнецов в Instagram сестра Пароди «Пато» опубликовала основные моменты мероприятия, где ее видят позирующей рядом с украшением, разбивающей торт и открывающей пару подарков. Он также загрузил видеоотчет обо всем, что произошло в тот день, но одна деталь привлекла внимание пользователей.

Лучана Фустер не фигурирует в этой публикации, хотя она загрузила в свои сети фотографии и видео, чтобы доказать, что она действительно посещала детский душ своей теперь невестки. Следует отметить, что он также не появился на групповой фотографии, где Майо сказал, что позировал «с людьми, которых я очень люблю».

Именно на этом снимке фигурирует Флавия Лаос, бывшая партнерша реалити-мальчика. Давайте вспомним, что, несмотря на расставание, влиятельная блондинка продолжает поддерживать хорошие отношения с сестрами Пароди, и ее даже поймали на обнимании бывшей тещи, когда Лучана уже была романтически связана с воином.

Foto grupal del babyshower de Majo Parodi. (Foto: Instagram/@majoparodi98)

Однако спустя несколько часов, после дождя критики со стороны поклонников Лучианы, Майо Пароди даже опубликовал изображение, позируя с мальчиками из реалити-шоу. Влиятельная личность дала понять, что хотела бы загрузить эти фотографии раньше, но не могла из-за большого количества изображений, которые у нее были. «Я хотел бы поделиться ими всеми, но они бесконечны», - написал он.

Учитывая это, поклонники пары поблагодарили Майо за разъяснение, что у него нет плохих отношений со своей невесткой. Однако другие пользователи сети утверждали, что этот пост был сделан с «обязательством», поскольку Лучана могла пострадать, не увидев себя ни на одной фотографии.

Hermana de Patricio Parodi sí llegó a subir una fotografía junto a su cuñada. (Foto: Instagram/@twosidesblog)

ЛУЧАНА ФУСТЕР И ФЛАВИЯ ЛАОС ВИДЕЛИ ЛИЦА ДРУГ ДРУГА?

Оба совпали в детском душе Майо Пароди, сестры Патрисио Пароди. Однако никого из них не видели рядом из-за напряженных отношений, которые у них были с тех пор, как член Esto es Guerra начал романтические отношения с реалити-мальчиком, бывший которого должен был стать ее другом.

Кажется, все указывает на то, что Лучана приехала на мероприятие после того, как влиятельная блондинка решила уйти на пенсию. Об этом свидетельствуют истории из Instagram, которые были загружены в тот день. И после того, как Флавия объявила, что уходит, Лучана начала загружать изображения с Патрисио, наслаждающимся празднованием.

Flavia Laos se reecontró con Luciana Fuster y Patricio Parodi en el mismo evento. (Fotos: Instagram)

ПОЧЕМУ ПАТРИСИО ПАРОДИ И ЛУЧАНА ФУСТЕР ТАК И НЕ ОБЪЯВИЛИ СВОЙ РОМАН ОФИЦИАЛЬНЫМ?

Несмотря на то, что они снялись в поцелуях в квартире в Паракасе, модели публично не хотели говорить, что они пара. Это не было препятствием для того, чтобы вас не видели в социальных сетях довольно ласково. Но почему бы им не сделать свои отношения официальными?

В интервью Estás en Todas капитан «Воинов» указал, что не делает свои отношения с Лучаной Фустер официальными, потому что не чувствует обязанности разоблачать свою сентиментальную жизнь своим последователям, несмотря на то, что его считают медийной фигурой.

«Мне не нужно выходить и говорить то, что другой хочет, чтобы я сказал, а не тогда, когда он хочет, или как, и где. Эти отношения ведутся Лусианой и мной. Если мы решаем не допускать этого, потому что не хотим раскрывать его намного больше, чем мы хотим, его нужно уважать, точка. Мы общественные деятели и показываем то, что хотим показать», - сказал он.

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