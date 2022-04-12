В 61-ю годовщину Happy Lora, обзор года, когда он был коронован чемпионом мира по боксу

«Это возможность на всю жизнь», - сказал Мигель 'Happy' Лора Эль Тьемпо 9 августа 1985 года в захватывающем предбою, который посвятил его в качестве чемпиона мира в легчайшем весе Всемирного боксерского совета -WBC- против мексиканца Даниэля Сарагосы. Он не был фаворитом, за исключением родной Монтерии, о которой в те времена много упоминалось благодаря 24-летнему пугилисту в то время.

12 апреля этому боксеру исполняется 61 год, и нет лучшего способа отпраздновать его рождение, чем вызвать один из самых важных моментов в истории колумбийского спорта, который произошел в то время, когда до этого у него не было причин праздновать в этой области; на самом деле, самое близкое к победе было именно в четырехугольник от имени Бернардо Карабалло, 4 июля 1967 года, когда во второй раз он сыграл титул чемпиона в легчайшем весе против японца Масайко Харады.

Однако спустя годы после боя, который сам Картахена считал «одним из самых отвратительных ограблений в истории спорта», Колумбия выйдет на ринг Олимпа благодаря титулу Антонио Сервантеса «Кид Памбеле», Родриго Рокки Вальдеса и братьев Рикардо и Пруденсио Кардона.

На этом фоне Лора прибыл в Майами с завидным рекордом: до этого дня он сыграл 22 боя, все выиграли и 12 из них нокаутом; но тем не менее и что он не был фаворитом в титуле, начиная с мексиканец был действующим чемпионом, а за несколько дней до матча он сам заявил, что колумбийцу «чего-то не хватает», и это правда: Лора был всего 1,63, что представляет собой недостаток по сравнению с 1,67 для Центральной Америки.

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Он был местным жителем в Соединенных Штатах, но Сарагоса не оценивал, что бои были прожиты до первого звонка; потому что, хотя оба были левшами, тренировки, которые родились в Монтерии, были настолько интенсивными, что он проиграл единогласным решением.

После того триумфа над Даниэлем Сарагосой Лора оживила свои триумфальные записи музыкой американского щегла, клики, которую она не отпускала до того дня, когда потеряла правление, три года спустя.

Бой был легким? Нет, прогнозы были победителем мексиканца, но колумбиец был выше, и он дважды отправлял своего соперника на холст между четвертым и пятым раундом. Слухи о нокауте были сильны как в Колизее в Майами, так и в Колумбии, но Сарагоса продержалась до последнего раунда.

Карты, выданные судьями Тони Гастеллано, Мигелем Донате и Лу Филипо, набрали 116-109, 118—107 и 115—110 соответственно, что дало победу монтерианцу, который сделал «счастливой» всю страну.

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Позже Мигель Лора семь раз защищал этот титул, расширяя тем самым свою легенду: Вильфредо Васкес, Энрике Санчес, Альберто Давила, Антонио Авелар, Рэй Минус, Лусио «Submachine» Лопес и Альберто Давила не смогли сразиться с колумбийцем, которого в этих двух последних боях сопровождали аккордеон и громкий голос Хорхе Оньяте, дружба, которая началась в 1986 году.

Пребывание монтерианца на вершине CMB продолжалось до 1988 года, когда мексиканец Рауль Хибаро Лопес выхватил у него титул в отеле Hilton в Лас-Вегасе, штат Невада. Там последний победил единогласным решением. Шаткой защиты колумбийца было недостаточно, чтобы противостоять ударам соперника. Он выиграл титул у мексиканца и проиграл его кому-то из этой страны, что добавляет к сборнику данных, принадлежащих легенде колумбийского бокса.

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