Ольянта Умала и Надин Эредиа: устные слушания против обоих продолжатся в понедельник, 18 апреля

Устные слушания против бывшего президента Ольянты Умалы, его жены Надин Эредиа и других за преступление отмывания денег продолжатся в этот понедельник, 18 апреля, в Третий коллегиальный уголовный суд Высшего суда специализированного уголовного правосудия (CSN) по делу Лава Джато.

На слушаниях, проходивших в понедельник под руководством президента Коллегии Найко Коронадо, Генеральная прокуратура выступила с презентацией, в которой потребовала аннулировать передачу трех зданий бывшего президента в пользу его младшей дочери Иллар Умала Эредиа.

СЛУШАНИЕ 18 АПРЕЛЯ

Найко Коронадо указал, что слушания 18 апреля начнутся с предложения новых доказательств ходатайства о признании недействительной передачи трех объектов недвижимости бывшего президента в пользу его дочери.

Он также сообщил, что во вторник 19 заседание начнется с заявлений свидетелей, предложенных прокуратурой; среди них бывшие конгрессмены Хосе Вега и Альваро Гутьеррес; а также бывшие президенты Алехандро Толедо и Педро Пабло Кучинки; среди прочих.

ИССЛЕДОВАНЫ

В общей сложности девять человек расследуются в рамках этого процесса отмывания денег, который проходит в рамках дела Лава Джато.

Помимо Умалы и Эредии, суд постановил присутствовать на судебном слушании Илана Эредии Аларкона, Росио дель Кармен Кальдерон Винатеа, Антонии Аларкон Кубас и Марио Торреса Алиаги.

Точно так же Мартин Белаунде Лоссио, Марибель Амелита Вела Аревало, Эладио Мего Гевара, Карлос Габриэль Аренас Гомес Санчес и Сантьяго Гастаньядуи.

Также включены компания Todo Graph SAC и Перуанская националистическая партия.

ОНИ ТРЕБУЮТ 10 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Следует отметить, что судья Херман Хуарес требует 10 лет тюрьмы для бывшего президента Ольянты Умалы и бывшей первой леди Надин Эредиа, разумеется незаконное финансирование в ходе президентской кампании 2006 года.

Супруги обвиняются в преступлении отмывания денег в трех частях: президентская избирательная кампания 2006 года, избирательная кампания 2011 года и сокрытие денег из незаконных источников.

В первом случае Умала, как полагают, связывался с тогдашним президентом Венесуэлы Уго Чавесом через Уильяма Чавеса Алькантара. Причина заключалась в том, что он поддержал финансирование Националистической партии, созданной в октябре 2005 года и основанной «Ольянтой Умала, его братом Алексисом; Надин Эредиа и его отцом».

Согласно обвинению, «эти деньги поступили из государственной казны Венесуэлы. Эти деньги имеют незаконное происхождение».

Умала и Эредия договорились бы с Народным политическим блоком 89 о том, что Илан Эредиа должен отвечать за экономическое управление этим альянсом. Таким образом, «они получили 92 тысячи долларов, но расходы на кампанию составили 6 миллионов долларов».

«Незаконные деньги были включены в расходы на предвыборную кампанию в 2006 году. Эти незаконные деньги были отмыты, а то, что осталось, было использовано для покупки товаров. (...) Надин Эредия купила дом, банковские продукты, транспортные средства и зарегистрировала компанию Todo Graph», — заявил в феврале прокурор Аточе Херман Хуарес.

Прокурор обвинил Умалу в тайной конвертации и депонировании денег в Перу через компанию Kaysamak с доверенными доверенными лицами. Чтобы поддержать эти обвинения, Хуарес заявил свидетельским показаниям, что они будут доказывать, что деньги из Венесуэлы поступили на кампанию 2006 года. Кроме того, в качестве свидетелей выступают бывшие президенты Педро Пабло Кучински и Алехандро Толедо.

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