Nokia объявила, что уходит с российского рынка из-за вторжения в Украину

Logo de Nokia, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Финская телекоммуникационная компания Nokia объявила во вторник, что уходит с российского рынка из-за войны с Украиной и санкций, введенных Европейским союзом (ЕС).

Компания Nokia, которая в последние недели уже приостановила поставки оборудования для мобильных сетей в Россию, заявила в своем заявлении, что прекратила развитие новых предприятий и переносит свою научно-исследовательскую деятельность (R&D) за пределы страны.

«Теперь мы можем объявить, что уходим с российского рынка. Во время этого процесса нашим приоритетом остается безопасность и благополучие наших сотрудников», — заявили в компании.

Тем не менее, Nokia будет продолжать оказывать необходимую поддержку для поддержания существующих сетей «в соответствии с действующими санкциями», чтобы обеспечить поток информации и доступ в Интернет, которые обеспечивают внешнюю перспективу для российского народа.

«Это самый ответственный курс действий, который Nokia должна предпринять при выходе с российского рынка», — заявили в компании.

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo y el teletipo de Nokia se muestran en una pantalla en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en Nueva York, Estados Unidos, 21 de mayo de 2018. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo REUTERS

По данным Nokia, ее оборот в России составил менее 2% от общего объема продаж в 22 202 миллиона евро (24 132 миллиона долларов) в 2021 году, поэтому она уверена, что это решение не повлияет на ее финансовые прогнозы на текущий год.

Однако он объявил, что ему придется предусмотреть расходы на его отъезд из России около 100 миллионов евро (108 миллионов долларов) на счетах за первый квартал, хотя и отметил, что это не повлияет на его сопоставимые результаты (за исключением чрезвычайных статей).

Объявление Nokia появилось на следующий день после того, как ее главный европейский конкурент, шведская компания Ericsson, также обнародовала бессрочную приостановку своего бизнеса в России по тем же причинам.

(С информацией из EFE)

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