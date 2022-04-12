Морелос: Убийство женщины Лоры Янет станет результатом возможной мести ее отцу

11 апреля прошлого года прокурор Морелоса. Уриэль Кармона Гандара объявил, что основным направлением расследования убийства женщины Лоры Янт «Н», 19-летней женщины, является возможная месть отцу девочки; однако он подчеркнул, что никакая другая линия расследований не исключена.

Это произошло после ее встречи с мэром Тетекалы Росбелиной Бенитес Белло, на которой чиновник согласился потребовать скорейшего разрешения дела Лоры, которая была объявлена пропавшей без вести 8 апреля и найденной мертвой через три дня без жизни.

Следует отметить, что, согласно официальной информации, тело Янет было брошено в черном рабочем помещении, расположенном на дороге Альпуйека-Грутас, на высоте колонии Ла Тома, и на нем были обнаружены следы пыток и избиений.

После уведомления о её смерти семья, друзья и феминистские коллективы собрались в Тетекале, чтобы потребовать справедливости.

По неофициальной информации, Лора Янет родилась в Техасе, США; однако, как заявили ее родственники, молодая женщина приехала пять месяцев назад в муниципалитет Морелос, чтобы ухаживать за отцом, у которого проблемы со зрением. Исчезновение Янета произошло после того, как он ушел на работу, его семья сообщила, что после этого он больше не отвечал на мобильный телефон.

В сетях было объявлено, что последний раз его видели около 16:30 часов, покидая свою работу, расположенную в Актопане.

Расчлененное тело 22-летней Эвелин Афюне Рамирес было обнаружено в субботу днем, 26 марта. Он находился в заброшенных черных сумках на участке в городке Санта-Инес в Куаутле, Морелос.

Согласно официальной информации, молодая женщина исчезла после прохождения собеседования. Эвелин недавно окончила университет и 24 марта ушла из дома искать работу, но больше не вернулась, поэтому ее родственники сообщили о ее деле в Генеральную прокуратуру Морелоса.

Следует отметить, что в первые дни апреля жители города Санта-Инес в муниципалитете Куаутла распространили видео, на котором предполагаемый человек, ответственный за убийство женщины, перевозил тело маленького дьявола.

Расследования по этому делу сосредоточены на возможной сети торговли людьми, которая будет действовать, обманывая своих жертв с помощью собеседований на работу.

(foto: Captura de pantalla)

До сих пор в этом году в штате Морелос наблюдается рост числа убийств женщин. По сообщениям средств массовой информации и последующим действиям, по состоянию на 1 апреля было зарегистрировано 19 насильственных смертей, классифицированных властями как убийства женщин.

Следует отметить, что в январе было зарегистрировано пять случаев заболевания, в 4 февраля, в марте еще девять, а до сих пор в апреле еще два случая: Эвелин и Лора Янет.

Наибольшее количество таких преступлений было совершено в следующих муниципалитетах: Куэрнавака, Амакузак, Тепальсинго, Куатла, Екапистла, Темиско, Тлалтисапан, Эмилиано Сапата, Хьютепек, Хочитепек и Юатепек.

Штат, управляемый бывшим футболистом Куаутемоком Бланко Браво, в последние месяцы стал ареной маршей с требованием справедливости.

Следует отметить, что с 5 апреля Независимая комиссия по правам человека Морелоса (IACHM), неправительственная организация, которой удалось внедрить предупреждение о гендерном насилии в восьми муниципалитетах образования в 2015 году, запросила срочную встречу с должностными лицами федерального Министерство внутренних дел должно пересмотреть этот механизм, поскольку в штате растет число убийств женщин.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:











