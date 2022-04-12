Миграция: хаос и претензии в начале работы с паспортами

Хаос и беспорядки в начале лечения в Миграционном офисе | ВИДЕО: RPP TV

Внимание началось в штаб-квартире Национального управления по миграции в Бренье, но хаос сразу же занял место после того, как десятки людей заявили, что те, чьи поездки не осуществляются в течение 48 часов, были отклонены. Полиции пришлось вмешаться, чтобы навести порядок, но жалобы и протесты на этом не заканчиваются.

Согласно информации от América TV, сотни людей стояли в очереди с прошлой ночи, но когда они приходят для оформления проездного документа, им говорят, что они должны вернуться завтра, в среду или в 5 часов вечера сегодня, чтобы о них позаботились, но многие требуют внимания, опасаясь пропажи как это произошло вчера в аэропорту Хорхе Чавеса, где десятки путешественников пропустили свои рейсы из-за того, что у них не было паспорта вовремя.

На месте несколько человек также сообщили, что ряды продаются семьям, что усложняет положение тех, кому действительно нужен паспорт.

Сегодня Migraciones будут посещать запланированные встречи, людей, которым необходимо оформить экстренный паспорт, и тех, кто путешествует в течение следующих 48 часов. Другие лица, не назначенные на прием или срочные, не смогут войти в миграционный штаб.

«Они сообщили мне, что могут присутствовать сегодня, потому что вчера мне сказали, что я насыщен. Я подошел к двери, и мне сказали, что льгот не будет», - сказал один профессор.

Вчера, несмотря на возобновление внимания в аэропорту Хорхе Чавеса, после прибытия партии экстренных паспортов многие граждане и целые семьи, у которых были рейсы, не могли путешествовать и задерживались с получением необходимого документа для переезда.

До сих пор единственной авиакомпанией, которая высказалась, была Latam, компания, которая сообщила, что не будет взимать никаких штрафов со своих клиентов из-за этой проблемы.

Национальное управление по миграции указало, что «в связи с требованием паспортов, возникшим в связи с приближением длительного отпуска, нынешняя администрация сумела заблаговременно получить проездной документ от подрядчика в этом году, который будет отправлен сегодня в наш различные штаб-квартиры».

«Точно так же к июлю 2022 года мы получим в общей сложности 700 000 паспортов для удовлетворения потребностей граждан в этом году», - подчеркивают они.

«Национальное управление по миграции приносит извинения гражданам за инциденты, произошедшие в международном аэропорту Хорхе Чавеса и в штаб-квартире, и гарантирует, что надлежащий уход за гражданами будет осуществляться без особых проблем», - говорят они.

ОТСУТСТВИЕ ПАСПОРТОВ

С января этого года было предупреждено, что Migraciones не может выполнить доставку паспортов вовремя, даже с опозданием на шесть месяцев, поэтому для немедленного доступа к этому документу необходимо предъявить проездной билет и, таким образом, обработать экстренный документ в том же аэропорту, но вчера это тоже не удалось.

По словам главы отдела миграции Хорхе Фернандеса, сбой в системе произошел из-за возраста системы, приобретенной в 2014 году, и они запрашивают у MEF инвестиционный проект по приобретению новой системы.

Несмотря на это, Фернандес заверил, что 700 000 вновь приобретенных паспортов поступят партиями до июля этого года.

Генеральный директор Comex-Peru Джессика Луна, что произошло вчера в аэропорту и Миграционном центре, реагирует на назначение чиновников без опыта и нестабильности на должностях, поскольку в последние месяцы у нас было три суперинтенданта, не считая четырех министров внутренних дел.

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