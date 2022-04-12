Штаб-квартира Migrations Breña будет обслуживать путешественников только регулярными рейсами в течение 48 часов

Огромные очереди, беспорядки и жалобы — это то, что можно увидеть с раннего утра в центральном управлении миграции, где десятки людей хотят обработать этот документ, чтобы покинуть страну без проблем, но многие этого не делают.

Согласно утреннему шоу Latina, некоторые пользователи спали перед этой штаб-квартирой в районе Бренья, чтобы достичь квоты и иметь возможность управлять своими паспортами. Сначала можно было заметить, что пожилые люди и беременные женщины были госпитализированы. Однако многие начали жаловаться, поскольку они прибыли с часа ночи и не позволили им войти.

После жалоб и перед телевизионными камерами иммиграционный работник объяснил, что многие люди не въезжают, так как их рейс не был запланирован в течение 48 часов. «Процедуры — это процедуры, которые проводятся за 48 часов до и за 24 часа. Мы обслуживаем их непрерывно», - сказал он.

Из-за большого притока людей и во избежание беспорядков прибыл персонал перуанской национальной полиции (НПП), чтобы навести порядок и, таким образом, лучше организовать граждан, особенно учитывая, что мы все еще находимся в пандемии и что необходимо соблюдать протоколы.

На распространенных изображениях можно увидеть большие очереди людей, которые находятся на Авенида Испания, на проспекте Хирон Уарас и Арекипа. Многие из них не рассматриваются, потому что их рейсы не запланированы в течение 48 или 24 часов. Кроме того, неизвестно, сколько паспортов будет доставлено в этот вторник.

Largas colas se registraron en Migraciones de Breña.

СБОЙ СИСТЕМЫ, ЖАЛОБЫ И ТОЛПЫ

Картина не сильно изменилась, так как, как вы помните, в прошлый понедельник было много людей, которые жаловались, что не могут получить паспорта у Хорхе Чавес из-за проблемы Миграционной системы, которая не «тянет» личные данные пользователей, которые должны были путешествовать, и, таким образом, управлять этим документом.

Со своей стороны, суперинтендант по миграции Хосе Фернандо Мартинес указал, что эта проблема повлияла на систему, вызвав крах в считанные секунды. Однако он сказал, что эта ситуация улучшится в течение дня, упорядочив его систему.

«Случилось то, что из-за перегрузки, вызванной длительным отпуском, система не идентифицирует паспортные книги, однако это должно быть упорядочено в течение нескольких часов», - сказал он.

Тем не менее, люди не преминули показать свое раздражение и дискомфорт по поводу этого дела и задержать документацию.

«Проблема возникла со вчерашнего дня, потому что мы были там со вчерашнего утра, более 12 часов, ожидая, когда они придут к нам, и только в 9 вечера они сняли наши отпечатки пальцев и фотографии. Затем нам сказали вернуться через 4 часа, мы вернулись, и паспорт не был готов», - сказал один из пострадавших пассажиров.

Caos en el Aeropuerto Jorge Chávez por falta de emisión de pasaportes de emergencia

ХОДАТАЙСТВО ЦИТИРОВАТЬ МИНИСТРА ЧАВАРРИ ПОСЛЕ КОЛЛАПСА В МИГРАЦИИ

Министр внутренних дел Альфонсо Чаварри будет вызван на основании ходатайства, представленного Партией народного действия, для объяснения по вопросу миграции после задержки с выдачей паспортов.

«Пригласить министра внутренних дел Альфонсо Чаварри принять участие в Конгрессе Республики и отчитаться перед национальным представительством в отношении решений, реализуемых в миграционном секторе, для решения проблемы выдачи и выдачи пассажирских паспортов и объясните нам, потому что это связано с этой проблемой», - говорится в документе, распространенном в социальных сетях.

Стоит отметить, что, проконсультировавшись по этой проблеме, Чаварри заверил, что он в курсе и что его портфель координируется для выхода из этого тупика , вызвавшего жалобы со стороны путешественников.

Moción contra Alfonso Chávarry

«Он будет управляться, он будет обработан, чтобы ваша проблема была решена сегодня (понедельник 11), в противном случае я буду держать главу миграционного отдела и персонал здесь, в аэропорту, ответственными за этот лагерь», - сказал он.

Он также пояснил, что произошел сбой в системе печати. «Я только что объяснил людям, что Господь должен решить их проблемы сегодня. Система вышла из строя, именно это я и увидел».

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