Марта Хигареда отрицает измену Льюиса Хоуза Янет Гарсия: «Мы потратили месяцы, чтобы узнать друг друга»

Марта Хигареда и Льюис Хоус доказали, что у них крепкие романтические отношения, несмотря на различные слухи, появившиеся с тех пор, как они были вместе.

С самого начала их преследовали слухи о том, что бывший профессиональный футболист бросил своего бывшего партнера Янет Гарсия ради актрисы из фильма «Я представляю вас Лоре». посреди неверности.

Споры набрали силу, когда Янет сказал, что когда он закончил с Льюисом через две недели, он уже был в Тулуме с Мартой. На что главный герой Amarte Duele не стал молчать и приговорил во время старого интервью в Venga la Alegría, что ее роман со спортсменкой сложился не так.

«Очень грустно, что я так выразился, потому что это явно неправда. Льюис очень целостный человек, и каждый раз, когда у него возникают отношения, он остается с этим человеком и с этими отношениями [...] Мне очень странно, что она рассказывает эту историю, потому что я могу сказать это всеми ее словами: «Это ложь», - заявил он в то время.

La versión de Yanet fue desmentida (Foto: @marthahigareda, @iamyanetgarcia/Instagram)

Именно из своего аккаунта в Instagram актриса открыла свое сердце и поделилась тем, что перед тем, как вступить в романтические отношения со своим нынешним партнером, они сначала решили провести время вместе и познакомиться друг с другом.

«Со времени нашего первого «Привет, очень счастливый» @lewishowes и я месяцами знакомились друг с другом как друзья, чтобы узнать, разделяем ли мы одни и те же ценности, видение и образ жизни. Это выравнивание становится большой частью фундамента наших отношений», - начал он.

На общих изображениях она очень влюблена в Льюиса, в то время как они хорошо проводят время вместе.

Martha Higareda aseguró que tienen meses de conocerse (Foto IG @lewishowes)

«Мои родители всегда говорили мне: найдите время, чтобы узнать этого человека как друга, и обычно я не слушаю. Иногда мы влюбляемся, не задавая себе больших вопросов, позволяя себе увлечься химией начала. Затем, когда вы обнаружите, что вы не в порядке, вы начинаете «работать» над отношением «связать», чтобы оно работало. Или когда начинают выходить красные оповещения, вы игнорируете их, потому что вы химически связаны с человеком», - добавил он.

В этой связи Хигареда сказал, что один из первых шагов, которые они предприняли вместе, был направлен на понимание того, является ли их образование и способы видеть жизнь были в гармонии.

«С июня прошлого года Льюис и я решили исследовать менее пройденный путь, а именно потратить месяцы на то, чтобы познакомиться друг с другом и обсудить эти вопросы. Ценности, видение и образ жизни. Открыть. Уязвимые Прежде чем начать любовные отношения, мы встретились, как когда вы встречаете большого друга, с которым вы чувствуете химию, но не позволяете себе увлекаться ею, скорее сознательно вы наблюдаете за другим с любопытством и принимаете его таким, как он есть, чтобы увидеть, совпадает ли он с вами и наоборот», - сказал он.

Martha Higareda estrenó nuevo romance (Foto IG @marthahigaredaoficial)

Наконец, он добавил, что не согласен с людьми, которые вступили в отношения и хотят изменить образ жизни других людей.

«Потому что принуждение или желание изменить другого человека, как говорит мой терапевт @nildachiaraviglio, очень агрессивно». Кто из вас состоит в отношениях, в которых дружба является основой и где эта дружба заставляет все легко течь? Кто из вас голосует за то, чтобы задать себе эти вопросы, прежде чем начать отношения?» , заключил он.

Учитывая это, реакция не заставила себя долго ждать, и Льюис послал художнику короткий, но сильный сигнал.

«Я так благодарен за вас и за то, как мы начали наши отношения, любовь», - написал он.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ