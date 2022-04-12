Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах во Франции будет добиваться изменения правил Евросоюза

Marine Le Pen, French far-right National Rally (Rassemblement National) party candidate for the 2022 French presidential election, talks with a supporter, as she campaigns the day after the first round of the 2022 French presidential election where Le Pen ended in second place, in Soucy, France, April 11, 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Марин Ле Пен заверила, что не хочет выводить Францию ни из еврозоны, ни из Европейского союза (ЕС), но настаивает на том, что ее нынешнее функционирование является «недемократичным», и если она победит на президентских выборах во французской стране, то она хочет, чтобы каждая нация могла решать свои правила, сообщает без навязывания им из Брюсселя.

«Подавляющее большинство французов не хотят ЕС в том виде, в каком он существует сейчас», - заявил во вторник в интервью France Inter, лидер французских ультраправых, что 24-го числа президентский срок на следующие пять лет будет оспорен с нынешним главой государства Эммануэлем Макроном.

Он упрекнул ЕС в «антидемократической» операции и «шантаже» стран-членов, и заявил, что если он дойдет до Елисейского дворца, его воля состоит в том, чтобы «отвлечь его от очень идеологической политики, чтобы он уважал народы Европы».

Он продемонстрировал эту критику Единой сельскохозяйственной политикой (CAP), которая, согласно его анализу, приводит к снижению производства, что не было исправлено даже с учетом нового сценария нехватки сельскохозяйственного сырья из-за войны в Украине.

По его мнению, ЕС должен быть пространством «сотрудничества», подобного тем, которые позволили создать производителя самолетов Airbus или космический консорциум Arianespace. Но не может быть решений, которые ЕС навязывает странам «против воли народов».

FOTO DE ARCHIVO: Marine Le Pen, líder del partido francés de extrema derecha Agrupación Nacional (Rassemblement National) y candidata a las elecciones presidenciales francesas de 2022, pronuncia un discurso tras anunciarse los resultados parciales de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas de 2022, en París, en París, Francia, el 10 de abril de 2022. REUTERS/Pascal Rossignol REUTERS

На вопрос о том, подразумевают ли эти предложения на практике выход Франции из ЕС, она отрицала это и заверила, что у нее «нет скрытого проекта». В президентской кампании 2017 года он выступал за выход Франции из евро, но он подал в отставку, в движении умеренности от своей программы, в которой он устранил некоторые из самых крайних предложений.

Ле Пен также отверг обвинения в желании покончить с единым рынком и свободным перемещением продуктов, указав, что он хочет, чтобы Франция и другие страны смогли создать механизмы контроля для борьбы с мошенничеством, таким как мошенничество с продуктами питания.

«Под предлогом свободного передвижения мы не проверяем ни один продукт», - обосновал он. Он добавил, что «Франция должна следить за производствами, которые могут быть мошенническими» и «ЕС должен сделать то же самое».

Marine Le Pen y Vladimir Putin (Reuters)

Лидер ультраправых, которая в прошлом сохраняла идеологическую и стратегическую близость к режиму Владимира Путина, заявила, что сейчас выступает за сохранение санкций против Москвы за войну на Украине, но не тех, которые касаются энергетики, потому что это повлияет на покупательную способность французов.

Кроме того, он вновь заявил о своем намерении удалить Францию с европейского рынка электроэнергии, с тем чтобы его страна могла извлечь выгоду исключительно из своих атомных электростанций, которые производят более дешевую электроэнергию, чем электроэнергия, производимая в других государствах.

(С информацией из EFE)

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