Мария Пиа Копелло уверяет, что Питер Фахардо написал ей письмо с просьбой появиться на ЭЭГ после боя

Мария Пиа Копелло продолжает встречаться с продюсером Esto es Guerra, Питер Фахардо. Как вы помните, все началось, когда ведущая пожаловалась в прямом эфире на то, что в последние недели они не дают ей тон и что они оставляют ее на стороне с тех пор, как он поссорился с руководителем реалити-шоу.

С тех пор он не разговаривал с ней и не приглашался ни на одну встречу, а также уточнил, что ему неизвестны причины, по которым он расстроен ею. Именно поэтому стали появляться слухи о возможной отставке со стороны ведущего.

Однако 11 апреля Мария Пиа Копелло с удивлением сообщила, что именно продюсер позвонил ей по телефону, чтобы она не покинула реалити-шоу и продолжила работать вместе с ней. Это произошло во время классических столкновений, которые происходили каждый день между ней и ее партнершей Йоханной Сан-Мигель.

«Все, на что я хочу пожаловаться, я должен делать с камерами, потому что никто здесь не дает мне мяч. Я жалуюсь продюсеру и ему все равно. Я больше не знаю, к кому обратиться», - начала говорить влиятельная личность, вызывая возмущение своего водительского дуэта, потому что говорит, что играет «жертву».

Кроме того, увидев репортаж, в котором Питер Фахардо указал, что на самом деле не знаком с Марией Пиа Копелло, и подтвердил, что ссорится с ней, интерпретатор «Мне нравится» и «Танцы в одиночку» со смехом сообщил, что она участвует в шоу в этот понедельник по просьбе продюсера.

«Если бы я появился здесь сегодня (11 апреля), это потому, что он (Питер) написал мне, потому что, если бы он не написал мне в пятницу, меня бы здесь не было», - сказала также детская конферансье, попросив его мобильный телефон, чтобы показать историю звонков и разговоров, которые подтверждали бы ее версию.

Следует отметить, что комедийная актриса однажды прокомментировала, что Фахардо не доволен Марией Пиа, потому что она не слушала ни одного из отдаленных ему приказов, из-за чего они были дистанцированы до свидания.

Помните, что у обоих были крепкие дружеские отношения, так как в последние годы они вместе проводили дни рождения и иногда видели, как они наслаждаются моментами с другими друзьями.

Мария Пиа Копелло говорит, что Питер Фахардо написал ей письмо с просьбой появиться на ЭЭГ после боя. ВИДЕО: Америка ТВ

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