Мария дель Кармен Альва обвиняет министерства культуры и туризма в разрушении Куэлапа

Через свой аккаунт в Twitter парламентарий от Acción Popular свидетельствовала о своем возмущении, когда посчитала, что министры Алехандро Салас (Минкул) и Роберто Санчес (Минсетур) больше озабочены защитой «некомпетентности исполнительной власти », чем в защите национального наследия.

«Бездействие Минсетура и Минкула перед лицом событий, разрушающих памятник Куэлапу, возмущается. Вместо того, чтобы давать интервью, оправдывающие некомпетентность исполнительной власти, министр Салас должен заботиться о перуанском наследии. Неправители наносят ущерб крепости Куэлап», — написал в Твиттере Альва Прието.

Tuit de María del Carmen Alva.

ОЗАБОЧЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

Согласно заявлениям главы Министерства культуры, который сегодня утром отправился в археологический комплекс Куэлап, чтобы оценить оползни, произошедшие в последние дни, Президент Педро Кастильо обеспокоен ситуацией.

«Президент Педро Кастильо очень обеспокоен ситуацией, он попросил нас сообщить о ситуации, которую мы собираемся показать, и, конечно, завтра мы также ответим Конгресу, что соответствует ситуации в Куэлапе», - сказал он телеканалу Peru.

Накануне Алехандро Салас рассказал о двух обрушениях стен периметра в Куэлапе и уточнил, что «они не упадут».

«Мы собираемся восстановить Куэлап должным образом, мы восстановим ту часть нашей культуры, которая была заброшена в течение многих лет. Пусть перуанский народ будет спокоен, что приверженность правительства Педро Кастильо Министерству культуры направлена на восстановление Куэлапа. Куэлап не собирается падать», — заявил министр Салас.

Он также заявил, что в феврале его руководство объявило это место чрезвычайным, потому что «уже были доказательства того, что влажность и дождь и два теллурических движения, в ноябре и феврале, привели к ослаблению сооружений этой крепости».

Кроме того, он заверил, что 140 000 подошв были переданы деконцентрированному подразделению Амазонаса для выполнения этих работ, и они создали рабочую группу по археологическому восстановлению Куэлапа.

«Мое руководство через одиннадцать дней после вступления в должность объявило Куэлап чрезвычайной ситуацией, потому что уже были доказательства того, что влажность и дожди и два теллурических движения, которые произошли в ноябре 2021 года и в феврале этого года, привели к ослаблению сооружений этой крепости», Салас.

Обвал в крепости Куэлап. ВИДЕО: Канал N

ПОДВЕСНАЯ ПОДВЕСНАЯ

Канатная дорога к археологическому комплексу Куэлап была приостановлена в результате обвалов, которые затронули стену по периметру вышеупомянутого памятника, главной туристической достопримечательности Амазонаса.

Об этом сообщила Telecabinas Kuélap S.A., которая управляет этой услугой, в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте Facebook. «Сообщаем вам, что завтра (сегодня) не будет внимания из-за закрытия археологического памятника Куэлап», - сказал он.

Мера была подтверждена администратором Kuélap Gondolas Мартином Сьезой Мединой из его офиса, расположенного в районе Тинго, откуда отправляется канатная дорога. «Служба была закрыта, потому что на месте археологических раскопок нет ухода из-за обрушения стены по периметру. Мы зависим от ухода, предоставляемого в Куэлапе», - сказал он.

Он утверждал, что закрытие Куэлапа вредит им, потому что они ожидали, что в этот долгий праздник на Пасху прибудет большое количество туристов. «Поставщики туристических услуг также пострадали от этой чрезвычайной ситуации», - сказал Сьеза.

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