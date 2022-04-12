Марселино Нуньес забил гол в залпе в Спортинг Кристал против Католического университета на Кубке Либертадорес 2022

Спортинг Кристал посетил Католический университет в матче, действительном для 2-го дня группы H Кубка Либертадорес 2022 года. Стадион Сан-Карлос-де-Апокиндо в Чили стал ареной матча, в котором обе команды нуждались в победе после поражений в первый день. В этом смысле, когда матч не был определен в областях, Марселино Нуньес, похоже, забил залп и обогнал «южан».

Универсиада Католика забил 1:0 против «Спортинг Кристал» за Кубок Либертадорес 2022 года. (Видео: ESPN).

ПРЕВИЯ

Спортинг Кристал посещает Католический университет в этот вторник, 12-й, на стадионе Сан-Карлос-де-Апокиндо (Сантьяго) во второй день группы H Кубка Либертадорес 2022 года. Перуанская команда хочет поднять голову, представившись вдали от дома.

И дело в том, что в первых восьми турах Лиги 1 они набрали всего 12 очков и находятся на десятом месте, отставая от лидера Депортиво Муниципаль на 8. Кроме того, поражение в прошлую пятницу университету Сезара Вальехо в Трухильо привело к гибели команды, которая обычно борется за первые места.

В дебюте континентального турнира против бразильских «Фламенго» они также не смогли набрать очков, проиграв со счетом 2:0 в Лиме. Есть также игроки, которые выступают не на самом высоком уровне, такие как Алехандро Хоберг, Джанфранко Чавес, Нильсон Лойола, Орасио Калькатерра и Джилмар Лора, если упомянуть самые удивительные из них.

В случае с «перекрещенным» актерским составом он живет довольно похожим моментом. Он занимает девятое место в чемпионате PlanVital с 12 юнитами и в 9 сыгранных матчах. Однако впечатляет то, что из последних 7 встреч 6 закончились поражением и только 1 победой. Довольно тревожные цифры для команды, которая в прошлом году стала чемпионом в своей лиге.

В Кубке «южный» актерский состав поддался визиту в Таллерес-де-Кордоба на первой встрече этого выпуска Кубка Либертадорес. Гол забил Эктор Фертоли, который оставил своего соперника затонувшим и попавшим в беду за то, что будет дальше.

Диего Буонанотте и Фернандо Зампедри, которые являются осями атаки «мапочо» и главными фигурами. Первый имеет 2 голевые передачи в 8 матчах, а второй - нынешний стрелок команды, забивший 6 голов в 9 играх. К ним присоединяется чилийский нападающий Гонсало Тапиа, который в возрасте 20 лет является рецидивистом в стартовых одиннадцати и забил 2 гола в этом сезоне 8 раз.