Луизито Комуника оскорбил сотрудников мексиканских авиакомпаний за потерю багажа: «идиоты»

Луизито Комуника - один из самых известных ютуберов в Мексике, для которого характерно документирование его различных поездок по миру. И именно через несколько дней после того, как он стал вирусным, указав, что он покупает дополнительные билеты, когда ходит в кино, чтобы посидеть подальше от людей, знаменитый человек снова погрузился в полемике, потому что он оскорбил работников авиакомпании.

Из своих историй в Instagram влиятельный человек указал, что проблема началась потому, что, во-первых, они не хотели позволять им сесть на корабль, который направлялся в Канаду.

«Они почти не дали нам сесть в самолет. Он ничего не сказал о том, где находится у двери. Там не написано, где находится самолет. Мы дошли до очереди всех, кто садился и все еще носил чемодан. Для меня, что мой плотский был плохим, потому что они не хотели отпускать его на борт после небольшого опоздания, хорошо, что если они позволят нам подняться, мы полетим, мы полетим, конечно, будем. Не полагайтесь на экраны аэропортов», - сказал он.

El influencer suele probar todo tipo de comida durante sus viajes (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Однако проблемы на этом не закончились, поскольку, когда ему удалось сесть в самолет, он не сразу взлетел, что заставило Луисито стать нетерпеливым в связи с ситуацией.

«Мы стоим уже полчаса. Думаю, мы простоим еще полчаса. Это давно назрело, предсказано и выполнено. И брат «ты не можешь открыть его, потому что уже поздно». Рейс был запланирован на 5:50, а сейчас почти 7:30. Мы понимаем, что есть задержка, что они не хотели нас впускать, потому что мы задерживали рейс, но теперь я жалуюсь. Заткнись. Чтобы перестать жаловаться».

Также, когда он прибыл в пункт назначения, ютубер набросился на работников авиакомпании не только из-за прежних неудобств, но и потому, что их багаж был утерян.

Luisito Comunica insultó a empleados de aerolínea (Foto: Captura de pantalla/ IG luisitocomunica)

«Ну, с новостью о том, что имбецилы авиакомпании потеряли наш багаж, и уже два часа ночи. Холодно, и мы приносим только это. Мораль не доверяют авиакомпаниям, никому и хорошо подавать отчет», - сказал он.

Кроме того, Луизито отметил, что, несмотря на плохую погоду, не все было потеряно, потому что его мать (с которой он путешествовал) хранила его чемодан, и у них могла быть одежда, чтобы укрыться от холода.

«Давайте посмотрим, есть ли в этом польза, к счастью, моя мама не документировала. Он одолжил нам свитер. Мы подали заявление, нам придется купить много одежды. Платит ли нам авиакомпания? Это компенсирует нас? Хорошо, что нам осталось учиться, так это то, что мы все еще не доверяем Aeromexico. Aeromexico рассказала нам, что обычно требуется неделя, чтобы вернуть сумки», - заключил он.

El influencer suele viajar por todo el mundo (Foto: Instagram)

Пользователи сети быстро отреагировали на это, и некоторые из них высказали неоднозначное мнение, подчеркнув, что отношение к некоторым авиакомпаниям не всегда было лучшим, в то время как другие добавили, что влиятельный человек говорил хорошо, когда спонсировал его.

Похоже, что Aeromexico специализируется на потере сумок, потому что @LuisitoComunica также потерял свои сумки рано утром, оставив его без одежды, без пальто в аэропорту Канады при 0 градусах», «Какая ужасная вещь! ! Но когда @Aeromexico дает ему рейсы, он рекомендует их там, и теперь он называет их «имбецилами», что несоответствие», - вот некоторые из упоминаний, которые распространялись в социальных сетях.

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