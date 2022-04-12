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вторник 12 апрель 2022
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Россия

Условия «Ювентуса» для продления контракта с Хуаном Гильермо Куадрадо

Несмотря на близость между двумя сторонами, колумбийский футболист пока не установил новых связей с итальянской командой

Newsroom Infobae

12 апрель 2022
Soccer Football - Serie A - Juventus v Spezia - Allianz Stadium, Turin, Italy - March 6, 2022 Juventus' Juan Cuadrado looks dejected after missing a chance to score REUTERS/Massimo Pinca
Soccer Football - Serie A - Juventus v Spezia - Allianz Stadium, Turin, Italy - March 6, 2022 Juventus' Juan Cuadrado looks dejected after missing a chance to score REUTERS/Massimo Pinca

С годами Хуан Гильермо Куадрадо стал одной из фигур «Ювентуса» в итальянском футболе. Колумбийский футболист завершил 262 матча с «Веккией Синьорой» в прошлые выходные, снова начав с выездной победы над Кальяри на 32-м свидании Серии А.

Игрок из Некокли, Антьокия, является одним из фаворитов тренера Массимилиано Аллегри, о чем свидетельствует статистика. На данный момент Куадрадо сыграл 40 матчей, 30 из них в итальянской лиге, семь в Лиге чемпионов УЕФА и три в местном кубке. Кроме того, он накапливает пять голов и пять передач.

Однако один из вопросов, который до сих пор не решен, — продление его контракта, который заканчивается 30 июня 2022 года. Колумбийский игрок и «Ювентус» пытались достичь соглашения с октября прошлого года, но все еще есть некоторые разногласия, которые помешали завершению переговоров.

По словам колумбийского журналиста Фелипе Сьерра, обе стороны уже имели «устное соглашение» в течение нескольких месяцев, но Куадрадо не принял условия, которые предлагает ему сегодня «Ювентус»: еще два года контракта (с возможностью его продления до трех) и зарплата сокращение. Тем не менее, претензии игрока «Кафетеро» будут иметь возможность сохранить ту же зарплату, что и сегодня, в течение следующих двух сезонов.

Captura de pantalla
Captura de pantalla

La Gazzetta dello Sport недавно опубликовала, что итальянскому клубу известно, что Куадрадо исполнится 34 года, поэтому его политика направлена на снижение заработной платы в обмен на предоставление ему большего времени, связанного с учреждением. По данным СМИ, защитник «Триколора» получает около пяти миллионов евро за сезон, и цель состоит в том, чтобы он согласился сократить его вдвое:

«Контракт, срок действия которого истекает, предусматривает возможность продления на ту же сумму в течение одного сезона, потому что цель руководства состоит в том, чтобы уменьшить зарплату. Наиболее вероятным решением является нисходящее двухлетнее предложение с опционом на третий год на 2,5 миллиона. Предложение, которое колумбиец мог бы принять, но на самом деле оно еще не было представлено», - опубликовала итальянская газета.

Несмотря на то, что новости о его обновлении распространились больше, чем ожидалось, Куадрадо, похоже, намерен остаться в «Ювентусе». Об этом свидетельствуют заявления самого игрока, сделанные 11 марта в DAZN. «Я очень спокоен, клуб и мое окружение говорят об этом. Для меня это не изменится сейчас или какое-то время. Я чувствую себя очень хорошо здесь, в Турине, и «Юве» - моя семья», - сказал он.

Fútbol - Serie A - Juventus Vs. Inter Milan. 3 de abril de 2022. Ivan Perisic, del Inter de Milán, en acción con Juan Cuadrado, de Juventus. Foto: REUTERS/Massimo Pinca
Fútbol - Serie A - Juventus Vs. Inter Milan. 3 de abril de 2022. Ivan Perisic, del Inter de Milán, en acción con Juan Cuadrado, de Juventus. Foto: REUTERS/Massimo Pinca REUTERS

Лига BetPlay, Лига чемпионов и Лига Европы, Кубок Либертадорес и Копа Судамерикана и другие — вот некоторые из соревнований, даты игр которых запланированы на Пасху.

Вторник, 12 апреля:

14:00 - Бавария Мюнхен - Вильярреал | Лига чемпионов

14:00 — Реал Мадрид — Челси | Лига чемпионов

17:15 - Бока Хуниорс (Фабра и Кампузано) - Всегда готов

Среда, 13 апреля:

14:00 - Атлетико Мадрид - Манчестер Сити | Лига чемпионов

14:00 — Ливерпуль (Луис Диас) — Бенфика | Лига чемпионов

19:00 — «Коринтианс» — «Депортиво Кали» | Кубок Либертадорес

19:00 - Ривер Плейт (Хуан Фернандо Кинтеро) - Форталеза | Copa Libertadores

19:30 - Юниор - Флуминенсе | Копа Судамерикана

21:00 - Индепендьенте дель Валье - Депортес Толима | Кубок Либертадорес

Четверг, 14 апреля:

11:45 — «Аталанта» — «Лейпциг» | Лига Европы

14:00 - Барселона - Франкфурт (Рафаэль Сантос Борре) | Лига Европы

14:00 - Лион - Вест Хэм | Лига Европы

14:00 - Рейнджерс - Брага | Лига Европы

19:30 — Медельин - 9 октября | Копа Судамерикана

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