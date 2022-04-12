Условия «Ювентуса» для продления контракта с Хуаном Гильермо Куадрадо

Soccer Football - Serie A - Juventus v Spezia - Allianz Stadium, Turin, Italy - March 6, 2022 Juventus' Juan Cuadrado looks dejected after missing a chance to score REUTERS/Massimo Pinca

С годами Хуан Гильермо Куадрадо стал одной из фигур «Ювентуса» в итальянском футболе. Колумбийский футболист завершил 262 матча с «Веккией Синьорой» в прошлые выходные, снова начав с выездной победы над Кальяри на 32-м свидании Серии А.

Игрок из Некокли, Антьокия, является одним из фаворитов тренера Массимилиано Аллегри, о чем свидетельствует статистика. На данный момент Куадрадо сыграл 40 матчей, 30 из них в итальянской лиге, семь в Лиге чемпионов УЕФА и три в местном кубке. Кроме того, он накапливает пять голов и пять передач.

Однако один из вопросов, который до сих пор не решен, — продление его контракта, который заканчивается 30 июня 2022 года. Колумбийский игрок и «Ювентус» пытались достичь соглашения с октября прошлого года, но все еще есть некоторые разногласия, которые помешали завершению переговоров.

По словам колумбийского журналиста Фелипе Сьерра, обе стороны уже имели «устное соглашение» в течение нескольких месяцев, но Куадрадо не принял условия, которые предлагает ему сегодня «Ювентус»: еще два года контракта (с возможностью его продления до трех) и зарплата сокращение. Тем не менее, претензии игрока «Кафетеро» будут иметь возможность сохранить ту же зарплату, что и сегодня, в течение следующих двух сезонов.

Captura de pantalla

La Gazzetta dello Sport недавно опубликовала, что итальянскому клубу известно, что Куадрадо исполнится 34 года, поэтому его политика направлена на снижение заработной платы в обмен на предоставление ему большего времени, связанного с учреждением. По данным СМИ, защитник «Триколора» получает около пяти миллионов евро за сезон, и цель состоит в том, чтобы он согласился сократить его вдвое:

«Контракт, срок действия которого истекает, предусматривает возможность продления на ту же сумму в течение одного сезона, потому что цель руководства состоит в том, чтобы уменьшить зарплату. Наиболее вероятным решением является нисходящее двухлетнее предложение с опционом на третий год на 2,5 миллиона. Предложение, которое колумбиец мог бы принять, но на самом деле оно еще не было представлено», - опубликовала итальянская газета.

Несмотря на то, что новости о его обновлении распространились больше, чем ожидалось, Куадрадо, похоже, намерен остаться в «Ювентусе». Об этом свидетельствуют заявления самого игрока, сделанные 11 марта в DAZN. «Я очень спокоен, клуб и мое окружение говорят об этом. Для меня это не изменится сейчас или какое-то время. Я чувствую себя очень хорошо здесь, в Турине, и «Юве» - моя семья», - сказал он.

Fútbol - Serie A - Juventus Vs. Inter Milan. 3 de abril de 2022. Ivan Perisic, del Inter de Milán, en acción con Juan Cuadrado, de Juventus. Foto: REUTERS/Massimo Pinca REUTERS

Лига BetPlay, Лига чемпионов и Лига Европы, Кубок Либертадорес и Копа Судамерикана и другие — вот некоторые из соревнований, даты игр которых запланированы на Пасху.

Вторник, 12 апреля:

14:00 - Бавария Мюнхен - Вильярреал | Лига чемпионов

14:00 — Реал Мадрид — Челси | Лига чемпионов

17:15 - Бока Хуниорс (Фабра и Кампузано) - Всегда готов

Среда, 13 апреля:

14:00 - Атлетико Мадрид - Манчестер Сити | Лига чемпионов

14:00 — Ливерпуль (Луис Диас) — Бенфика | Лига чемпионов

19:00 — «Коринтианс» — «Депортиво Кали» | Кубок Либертадорес

19:00 - Ривер Плейт (Хуан Фернандо Кинтеро) - Форталеза | Copa Libertadores

19:30 - Юниор - Флуминенсе | Копа Судамерикана

21:00 - Индепендьенте дель Валье - Депортес Толима | Кубок Либертадорес

Четверг, 14 апреля:

11:45 — «Аталанта» — «Лейпциг» | Лига Европы

14:00 - Барселона - Франкфурт (Рафаэль Сантос Борре) | Лига Европы

14:00 - Лион - Вест Хэм | Лига Европы

14:00 - Рейнджерс - Брага | Лига Европы

19:30 — Медельин - 9 октября | Копа Судамерикана

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: