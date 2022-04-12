Хорхе Лопес Пенья, новый министр здравоохранения: «Использование маски по-прежнему будет обязательным»

Хотя число случаев инфицирования и смерти от COVID-19 в наши дни находится на самом низком уровне, новый министр здравоохранения, Хорхе Лопес Пенья на данный момент исключил, что обязательное использование масок будет отменено в общественных местах по всей стране.

«Согласно исследованиям, которые мы имеем от Национального института здравоохранения и эпидемиологии (INS), маску пока не собираются снимать, мы не можем этого сделать», - сказал он на мероприятии в Парке де лас Лейендас.

ИНС ПРОСИТ ПРОДОЛЖИТЬ НОШЕНИЕ МАСКИ

Новый глава здравоохранения, который заменит подвергшегося цензуре Эрнана Кондори, сослался на рекомендацию INS о том, что использование маски в Перу должно оставаться обязательным на открытых и закрытых местах из-за низкой скорости применения третьей дозы вакцины от COVID-19 и наличия подвариантов. вируса.

Глава Национального института здравоохранения (INS) Виктор Суарес сообщил RPP в понедельник, что Перу вакцинировано третьими дозами на 49%, но также с большими разрывами между регионами.

«Охват неоднороден на национальном уровне. Мы должны увеличить это количество, чтобы иметь возможность спокойно начать ослаблять определенные меры, такие как использование масок на открытых пространствах без скопления людей», - сказал Суарес.

Кроме того, он сказал, что повышение заболеваемости новыми вариантами COVID-19, такими как OMICRON BA.2, является еще одним важным элементом, который следует учитывать, прежде чем ослаблять меры биозащиты. Он указал, что BA.2 будет на 30% более заразным, чем вариант BA.1, что вызвало третью волну в январе этого года.

«Изначально мы делали около 250 образцов в неделю. Это означало, что BA.2 вначале были единичными случаями с менее 1% выборки. На прошлой неделе он уже соответствовал 5%. Каждую неделю-две количество случаев может быть удвоено на BA.2», - сказал он.

ВМЕСТИМОСТЬ ШКОЛ

Что касается открытия до 100% пропускной способности школ, Суарес сказал, что это зависит от прогресса вакцинации детей и мониторинга роста заболеваемости среди школьного населения. Но он подчеркнул, что после начала занятий «не было роста случаев, связанных с открытием школ».

ВСТРЕЧА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

В понедельник власти Министерства здравоохранения (Minsa) и Медицинского колледжа Перу (CMP) встретились для продвижения Национального совета здравоохранения (CNS), с помощью которого они смогут совместно принимать решения и решать основные проблемы здравоохранения страны.

В ходе встречи министр здравоохранения Хорхе Лопес и декан CMP Рауль Уркисо скоординировали различные действия по усилению вакцинации от COVID-19 и другим заболеваниям, а также по улучшению инфраструктуры, оборудования и людских ресурсов различных медицинских учреждений по всей стране.

«Это позволит нам оценить различные проблемы и заболевания, которыми пренебрегла пандемия, поскольку эти два года он посвятил себя борьбе с COVID-19», - сказал Хорхе Лопес и подчеркнул, что эти встречи между CMP и Перуанской медицинской федерацией укрепляют работу Minsa, поскольку это позволяет нам знать потребности сектора в глобальном масштабе.

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