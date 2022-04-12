Япония выявила свой первый случай COVID с комбинированным вариантом Ómicron XE

A researcher works on cell culture in a laboratory as part of a project to develop a Covid nasal spray vaccine that could protect against the coronavirus disease (COVID-19), at the University of Tours, France, September 15, 2021. REUTERS/Stephane Mahe

В Японии был выявлен первый случай заболевания COVID с вариантом Омикрон XE у женщины без симптомов, которая приземлилась 26 марта в аэропорту Токио Нарита из США, сообщает Министерство здравоохранения.

У женщины в возрасте тридцати лет, которая получила график двух доз вакцины против COVID-19, разработанной Pfizer, не было симптомов, и она приступила к нормативному отрицательному тесту для въезда в азиатскую страну, но ее тест в аэропорту показал положительный результат.

Согласно информации, предоставленной властями, пациентка была изолирована в помещении, назначенном государственными органами, до завершения карантина.

Анализ генетического секвенирования, проведенный Национальным институтом болезней, показал, что женские образцы соответствуют варианту омикрона XE, комбинации исходного штамма BA.1 и подварианта BA.2, которая возникает, когда кто-то заражается обоими одновременно, и что он более заразен, хотя его степень тяжести изучается.

«Необходимо собрать больше информации, чтобы определить его характеристики распространения и тяжесть заболевания. Мы будем внимательно следить за движением этой мутации и тестировать ее, изучая поступающую научную информацию и наблюдая за ситуацией в других странах», — сказал сегодня представитель японского правительства Хирокадзу Мацуно, отвечая на вопрос на пресс-конференции.

Мацуно заявил, что, хотя они будут сохранять бдительность, случай заболевания был обнаружен в аэропорту, «но он еще не выявлен в Японии» на уровне общин.

Японский архипелаг «в настоящее время находится в состоянии перехода к нормальной жизни» после отмены мер по борьбе с COVID в середине марта, сказал Мацуно, который заверил, что власти следят за развитием эпидемической ситуации в стране, где снижение заболеваемости COVID застопорилось.

На прошлой неделе в Японии было зарегистрировано более 337 000 новых случаев заболевания COVID, что немного больше, чем в предыдущей.

С начала пандемии в стране зарегистрировано более 7 миллионов случаев инфицирования и 28 697 смертей, связанных с патогеном.

Комбинированный вариант omicron XE был впервые обнаружен в Соединенном Королевстве в январе прошлого года. По состоянию на 5 апреля в этой стране было выявлено около 1100 случаев этого варианта, что составляет менее 1% случаев заражения на территории.

(С информацией из EFE)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: