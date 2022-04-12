Международный туризм в Мексике восстановился: в феврале он вырос на 65,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

MEX8312. HOLBOX (MÉXICO), 27/03/2021.- Turistas caminan hoy en la zona de playas, en la Isla Holbox, en Quintana Roo (México). El sector turístico de México ha puesto en marcha una serie de iniciativas integrales con todos los protocolos sanitarios aconsejados por las autoridades para fomentar el turismo nacional e internacional durante el periodo de Semana Santa, según se informó este sábado. EFE/Alonso Cupul

В феврале прошлого года Мексика приняла на 65,1% больше иностранных туристов, чем в том же месяце 2021 года, все еще отмеченном пандемией коронавируса, сообщили в Национальном институте статистики и географии (Инеги).

Мексика увеличилась с 1,59 миллиона иностранных туристов в феврале 2021 года до 2,62 миллиона во второй месяц этого года.

Однако, если сравнить цифру с 3,76 миллиона во втором месяце 2020 года, все еще наблюдается существенное снижение примерно на 30,3 процента.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el segundo mes del año, nuestro país recibió 2.62 millones de turistas extranjeros. (Foto: EFE/Alonso Cupul/ Archivo) EFE

Основной рост пришелся на туристов, прибывающих воздушным транспортом, которые в феврале 2021 года составляли всего 698 тысяч человек, в то время как в том же месяце 2022 года их было около 1,78 миллиона путешественников, что на 155,5% больше.

С другой стороны, число приграничных туристов в феврале сократилось на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 836 474 человека.

Данные отражают влияние эволюции пандемии COVID-19, заболевания, которое на сегодняшний день привело к почти 5,73 миллиона случаев инфицирования и более 323 000 смертей в Мексике, одной из наиболее пострадавших стран мира.

В феврале 2022 года общие туристические расходы выросли на 164,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись с 799,1 миллиона долларов до 2 тысяч 115,6 миллиона долларов.

Pese al incremento, si la cifra se compara con los 3.76 millones del segundo mes de 2020, se observa todavía una sustancial caída de cerca del 30.3 %. (Foto: EFE/Alonso Cupul) EFE

Если мы сравним показатель прошлого февраля с тем же месяцем 2020 года, то текущая цифра меньше примерно на 220 миллионов долларов.

Средние расходы каждого туриста выросли в годовом исчислении с 235 долларов в феврале 2021 года до 457 долларов во втором месяце 2022 года, что на 94,5% больше.

Примечательно, что средние туристические расходы в феврале 2022 года еще выше на 58,6% по сравнению с данными 2020 года, когда они составляли 288,2 доллара.

В 2021 году в Мексику прибыло 31,9 миллиона международных туристов, что на 31,3% больше, чем в 2020 году.

Валютный доход от иностранных посетителей составил 19 тысяч 795,6 миллиона долларов.

Foto: EFE/ Alonso Cupul/ Archivo EFE

На 2022 год Министерство туризма (Sectur) оценивает прибытие более 40 миллионов международных туристов.

По оценкам правительства, ВВП Мексики, который до кризиса здравоохранения, вызванного коронавирусом, составлял 8,6% национального валового внутреннего продукта (ВВП) в 2019 году, закрыл 2021 год на уровне 7,1%, а в 2022 году составит 8,3%.

Несмотря на это, Мексика была третьей по посещаемости страной в мире в 2020 году, что является краткосрочным явлением, связанным с гибкими санитарными мерами в туристических зонах страны.

Мексика закрепилась в 2019 году в качестве одной из 10 самых посещаемых стран мира с более чем 45 миллионами международных туристов, которые оставили 24 563 миллиона долларов, что на 9% больше, чем в год.

EFE

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