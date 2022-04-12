Индонезия приняла новый закон о сексуальном насилии на фоне растущей волны дел

Парламент Индонезии принял во вторник далеко идущий закон, карающий сексуальное насилие после недавнего случая, когда директор исламской школы-интерната изнасиловал и пропитал нескольких учеников, побудил его принять меры.
Законодательство годами томилось на фоне аргументов о том, что в нем существует либеральная феминистская идеология, противоречащая религиозным и культурным ценностям в крупнейшей стране с мусульманским большинством в мире.
Закон признает, что мужчины и мальчики могут быть жертвами сексуального насилия. Уголовный кодекс Индонезии, наследие голландской колониальной эпохи, признает только изнасилования и похотливые преступления, совершаемые мужчинами в отношении женщин, и не содержит положений о реституции или других средствах правовой защиты для жертв и выживших.
Закон признает девять форм сексуального насилия: физические и нефизические сексуальные домогательства, сексуальные пытки, принудительная контрацепция, принудительная стерилизация, принудительный брак, сексуальное рабство, сексуальная эксплуатация и сексуальное кибербуллинг.
Помимо признания сексуального насилия наказуемыми преступлениями закон предусматривает положения о защите и восстановлении жертв.
Из девяти политических партий Палаты представителей только консервативная мусульманская Партия процветания и справедливости, известная как PKS, отклонила ее, потому что она хотела, чтобы законопроект запретил внебрачные и гомосексуальные отношения.
Закон был принят через неделю после того, как высокий суд Индонезии приговорил директора исламской школы-интерната к смертной казни за изнасилование не менее 13 учеников в течение пяти лет и оплодотворение некоторых из них. Нескольким девочкам было 11 и 14 лет, и их насиловали в течение нескольких лет, что вызвало возмущение общественности по поводу того, что они не поймали его раньше.
Президент Джоко Видодо в январе призвал Палату представителей ускорить обсуждение законопроекта о сексуальном насилии, поскольку он находится в законодательном органе с 2016 года, поскольку критики критикуют законодателей за «отсутствие смысла в кризисе».
«Защита жертв сексуального насилия должна быть нашей общей заботой и должна быть решена в срочном порядке», — заявила Видодо.
Согласно новому закону, лицам, совершившим сексуальное насилие с использованием электронных средств массовой информации, грозит до 4 лет тюрьмы и штраф в размере 200 миллионов рупий (13 920 долларов), а также до 6 лет и 300 миллионов рупий (20 880 долларов), если оно осуществляется с целью вымогательства, принуждения и даже обмана жертв. Виновным в сексуальной эксплуатации грозит до 15 лет тюрьмы и штраф в размере 1 миллиарда рупий (69 600 долларов).
Закон также требует от правительства создать и регулировать трастовый фонд и реабилитационные службы для оказания помощи жертвам.
Законопроект был инициирован Национальной комиссией по борьбе с насилием в отношении женщин в 2012 году и призывает к его ускорению после шокирующего группового изнасилования и убийства 13-летней девочки 14 пьяными мужчинами в Бенгкулу в 2016 году.
Последний проект получил поддержку большинства, когда из законопроекта были исключены положения об изнасиловании и принудительном аборте, чтобы избежать дублирования с предложениями о внесении поправок в Уголовный кодекс.
Правительственные данные показали, что только в январе жертвами сексуального насилия стали не менее 797 детей, или 9,13% от общего числа пострадавших детей в 2021 году, что составило 8730, что на 25% больше, чем в 2020 году. По состоянию на 2020 год с момента разработки законопроекта в 2012 году было зарегистрировано 45 069 случаев сексуального насилия в отношении девочек и женщин.
(С информацией от AP)
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