Индонезия приняла новый закон о сексуальном насилии на фоне растущей волны дел

Speaker of the House Puan Maharani waves after Indonesia's parliament passed a bill to tackle sexual violence, in Jakarta, Indonesia, April 12, 2022. Antara Foto/Galih Pradipta/ via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. INDONESIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN INDONESIA.

Парламент Индонезии принял во вторник далеко идущий закон, карающий сексуальное насилие после недавнего случая, когда директор исламской школы-интерната изнасиловал и пропитал нескольких учеников, побудил его принять меры.

Законодательство годами томилось на фоне аргументов о том, что в нем существует либеральная феминистская идеология, противоречащая религиозным и культурным ценностям в крупнейшей стране с мусульманским большинством в мире.

Закон признает, что мужчины и мальчики могут быть жертвами сексуального насилия. Уголовный кодекс Индонезии, наследие голландской колониальной эпохи, признает только изнасилования и похотливые преступления, совершаемые мужчинами в отношении женщин, и не содержит положений о реституции или других средствах правовой защиты для жертв и выживших.

Закон признает девять форм сексуального насилия: физические и нефизические сексуальные домогательства, сексуальные пытки, принудительная контрацепция, принудительная стерилизация, принудительный брак, сексуальное рабство, сексуальная эксплуатация и сексуальное кибербуллинг.

Помимо признания сексуального насилия наказуемыми преступлениями закон предусматривает положения о защите и восстановлении жертв.

Из девяти политических партий Палаты представителей только консервативная мусульманская Партия процветания и справедливости, известная как PKS, отклонила ее, потому что она хотела, чтобы законопроект запретил внебрачные и гомосексуальные отношения.

Закон был принят через неделю после того, как высокий суд Индонезии приговорил директора исламской школы-интерната к смертной казни за изнасилование не менее 13 учеников в течение пяти лет и оплодотворение некоторых из них. Нескольким девочкам было 11 и 14 лет, и их насиловали в течение нескольких лет, что вызвало возмущение общественности по поводу того, что они не поймали его раньше.

Президент Джоко Видодо в январе призвал Палату представителей ускорить обсуждение законопроекта о сексуальном насилии, поскольку он находится в законодательном органе с 2016 года, поскольку критики критикуют законодателей за «отсутствие смысла в кризисе».

«Защита жертв сексуального насилия должна быть нашей общей заботой и должна быть решена в срочном порядке», — заявила Видодо.

Согласно новому закону, лицам, совершившим сексуальное насилие с использованием электронных средств массовой информации, грозит до 4 лет тюрьмы и штраф в размере 200 миллионов рупий (13 920 долларов), а также до 6 лет и 300 миллионов рупий (20 880 долларов), если оно осуществляется с целью вымогательства, принуждения и даже обмана жертв. Виновным в сексуальной эксплуатации грозит до 15 лет тюрьмы и штраф в размере 1 миллиарда рупий (69 600 долларов).

Закон также требует от правительства создать и регулировать трастовый фонд и реабилитационные службы для оказания помощи жертвам.

Varias niñas tenían 11 y 14 años y fueron violadas durante varios años, lo que provocó una protesta pública por cómo no lo atraparon antes

Законопроект был инициирован Национальной комиссией по борьбе с насилием в отношении женщин в 2012 году и призывает к его ускорению после шокирующего группового изнасилования и убийства 13-летней девочки 14 пьяными мужчинами в Бенгкулу в 2016 году.

Последний проект получил поддержку большинства, когда из законопроекта были исключены положения об изнасиловании и принудительном аборте, чтобы избежать дублирования с предложениями о внесении поправок в Уголовный кодекс.

Правительственные данные показали, что только в январе жертвами сексуального насилия стали не менее 797 детей, или 9,13% от общего числа пострадавших детей в 2021 году, что составило 8730, что на 25% больше, чем в 2020 году. По состоянию на 2020 год с момента разработки законопроекта в 2012 году было зарегистрировано 45 069 случаев сексуального насилия в отношении девочек и женщин.

(С информацией от AP)

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