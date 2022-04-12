«В 2024 году они уходят»: Кения Лопес Рабадан взорвался против AMLO после отмены мандата

После завершения Консультативного процесса аннулирования мандатов были представлены несколько балансов, особенно боевиков и сторонников Четвертого преобразования (IV квартал), которые отметили участие граждан и количество голосов, поданных в пользу президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора ( AMLO), сохраняя в своем кабинете.

Однако оппозиция также высказалась об этом и, помимо упоминания предполагаемых нарушений в течение дня, критиковала небольшую посещаемость и шутки, которые другие политики или граждане делали по этому поводу, несмотря на то, что было получено больше голосов, чем Фокс, Кальдерон и Мид в их соответствующих выборы.

Кения Лопес Рабадан, сенатор от Партии национального действия (PAN), решила выйти за рамки простого твита, чтобы поговорить о всенародном консультировании или реформе электричества, и написала ветку, в которой даже рассказала о предстоящем президентском голосов в 2024 году.

«С тех пор как этот цирк закончился. Надеюсь, что теперь они смогут заняться вопросами, которые важны для мексиканцев. Амло потерял половину своих голосов. Они останутся до 2024 года, и им придется починить свалку, которую они сделали. Но, конечно, в 2024 году они уйдут! », начал бело-голубой законодатель.

(Foto: Twitter)

Он также заверил, что все стали свидетелями того, как члены Национального движения возрождения (Морена) сделали все возможное, чтобы изменить законы в интересах Лопеса Обрадора и его имиджа.

Он указал, что они проводят такую стратегию, потому что «они не знают, как управлять», потому что «они всего лишь вечные кандидаты», которые ищут симпатии людей, не беспокоясь о государственных позициях, на которых они оказываются.

Лопес Рабадан подчеркнул, что бюджет, использованный для этого демократического мероприятия, который составил 1,6 миллиарда песо, может быть использован для «вакцин, патрулирования, ремонта школ, больничных коек или улучшения негуманного общественного транспорта», хотя, по его словам, «они этого не делали».

На тему спектаклей, пропагандирующих отмену мандата и имидж Табаскеньо, сенатор от ПАН заявил, что правительственные подрядчики были вынуждены платить им, а также пропаганду на других рекламных щитах, чтобы «выполнить еще одну прихоть президента».

Он также напомнил об обвинениях в адрес Морены, партии, которая, как он предупредил, якобы несколько раз нарушала закон, в течение нескольких месяцев нападала на Национальный избирательный институт (НИС) в рамках этого консультативного процесса. «Короче говоря, это была сеть серьезных нарушений», — написал председатель Комиссии по правам человека в Сенате Республики.

Acusó a Morena de violar la ley en reiteradas ocasiones (FOTO: CUARTOSCURO) Cuartoscuro

Наконец, он постановил, что люди не голосовали в прошлое воскресенье, потому что они уже объясняли «ложь и коррупцию» Четвертой трансформации. Кроме того, он заявил, что народ бросает президента из-за всех нарушений, которые он совершал во всей своей администрации.

«Народ Мексики уже осознал ложь и коррупцию этого правительства. Поэтому он и не пошел голосовать. Стало ясно, что народ Мексики покидает Лопеса Обрадора. Они отвлекали государственные ресурсы. Они нарушили Конституцию и в любом случае потерпели неудачу», — написала Кения Лопес Рабадан.

Пользователи этой социальной сети сразу же откликнулись. Некоторые спрашивали ее о том, будет ли оппозиция что-либо делать с этим или будет только отправлять сообщения в социальных сетях, чтобы предотвратить продвижение четвертого квартала в Мексике.

Со своей стороны, другая группа людей упомянула о том, что некоторые оппозиционные политики подвергались запугиванию перед палатой депутатов перед обсуждением реформы электроэнергетики, поскольку на некоторых плакатах были наклеены имя какого-то чиновника и вопрос «Националист или предатель страны?» .

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