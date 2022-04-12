How the natural asymmetries of the brain affect the reading ability of each person

Способность назначать буквы соответствующим звукам речи или слуховой обработки имеет решающее значение для того, чтобы стать компетентным читателем. Возможности фонологической обработки значительно варьируются, отчасти из-за генетических влияний. Индивидуальные различия в обработке также связаны с различными структурами мозга, даже в пределах хорошо установленного набора областей мозга, поддерживающих такую обработку. Группа ученых предположила, что степень, в которой эти регионы демонстрируют асимметрию в структуре и/или функциях полушария, может объяснить индивидуальные различия в языковых навыках.

Человеческий мозг демонстрирует выраженную асимметрию. С точки зрения точности фонологической обработки эти области проявляют большую активность левого полушария, чем в правом. В частности, эти задачи, например выбор рифмы, вызывают повышенную активность слева в надмаргинальной, нижней лобной, верхней височной и спинной поясной извилине.

Недавно группа исследователей во главе с Марком Эккертом из Медицинского университета Южной Каролины, США, сообщила, что две, казалось бы, противоположные теории обработки языка верны.

Исследование, опубликованное в журнале открытого доступа PLOS Biology, показывает, что большая асимметрия левого мозга может предсказать как среднюю, так и превышенную производительность в способности к чтению, в зависимости от проводится ли анализ всего мозга или в определенных областях.

Una mayor asimetría del cerebro izquierdo puede predecir tanto un rendimiento promedio o superador en la capacidad de lectura, dependiendo de si el análisis se realiza en todo el cerebro o en regiones específicas (Getty) Esthermm | Getty Images

Способность свободно преобразовывать письменные символы в звуки речи является основным аспектом чтения, который варьируется от человека к человеку и затруднен для людей с различными заболеваниями, такими как дислексия. Хотя структурная асимметрия между правой и левой частями мозга, кажется, связана с этой способностью, как именно она остается загадкой .

Используя структурную МРТ у более чем 700 детей и взрослых, а также тест на чтение псевдослов и математический метод, называемый персистентной гомологией, новое исследование, проведенное специалистами из Университета Южной Каролины, доказало, как две противоположные теории о том, как асимметрия мозга должна влиять фонологическая обработка может совпадать в результатах.

Исследователи разработали способ определения уровня асимметрии мозга с помощью магнитно-резонансной томографии с использованием персистентной гомологии. Они обнаружили, что при рассмотрении местоположения наиболее асимметричной области каждого человека большая асимметрия левого мозга связана с лучшей способностью к чтению псевдослов. Это подтверждает гипотезу о латерализации мозга.

В то же время они обнаружили, что большая асимметрия слева в определенных регионах, включая область планирования движения, называемую областью Бродмана 8, и область мониторинга производительности, называемую спинной поясной извилиной, была связана со средней способностью считывания, что подтверждает гипотезу ченнелинг. Следует отметить, что способность читать псевдослова не всегда была связана с асимметрией в областях мозга, которые, однако, как известно, важны для определенных языковых функций.

En la medida en que las asimetrías estructurales tienen un papel causal en el desarrollo de las habilidades de procesamiento fonológico en lugar de reflejar la consecuencia del desarrollo atípico del lenguaje CAROL YEPES | Getty Images

Однако специалистам остается изучить, как левая/правая структурная асимметрия мозга влияет на другие типы навыков чтения и влияет на функции левой языковой сети. Эккерт предполагает, что его выводы указывают на то, что «на популяционном уровне структурные асимметрии мозга связаны с нормальным развитием способности обработки звука речи, которая важна для установления грамотного чтения».

В той мере, в какой структурные асимметрии играют причинно-следственную роль в развитии навыков фонологической обработки, а не отражают последствия развития атипичного языка, «результаты этого исследования предполагают необходимость переосмысления объяснений того, как такие асимметрии лежат в основе выражения устного и письменной речи», — заключили специалисты.

«Гипотезы латерализации и направления мозга могут быть верными, но на разных уровнях организации и функции мозга», — предупреждает Эккерт. Большая степень асимметрии в левом полушарии может обеспечить более эффективную фонологическую обработку, возможно, из-за большей специализации этого полушария. Люди с риском нарушения фонологической обработки могут иметь относительно сохраненную функцию из-за асимметричного развития областей мозга, которые служат для мониторинга производительности».

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