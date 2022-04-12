Гений фотожурналиста Гектор Фабио Замора, оставивший бесценное наследие колумбийской журналистике

Прежде чем упомянуть небольшую часть его наследия, необходимо вспомнить историю, которую Эктор Фабио Самора собрал о кошках Момпокса (Боливара) и которую он сопровождал, конечно, галереей, где модели, охраняющие муниципальное кладбище, вполне могли появиться в сумке. корма для животных.

«Окружное кладбище Момпокс было основано в 1831 году после того, как Хосе Селестино Мутис рекомендовал вице-королю Педро де Мендинуэте построить его за городом по состоянию здоровья. Но помимо своего исторического значения, он также является центром особого анекдота, в котором главными героями являются не менее десятка кошек, живущих в середине многовековых гробниц.

Его история, достойная магического реализма, восходит к смерти Альфредо Серрано Рубио, сына бывшего мэра Момпокса, известного как «кот». Ее могилу постоянно посещала черная кошка», - говорит фотожурналист армянского происхождения, который с 1998 года был связан с издательством El Tiempo, закрепившись там в качестве ориентира в своем ремесле, видя через свои линзы то, чего не могли видеть другие: визуальные истории в неожиданных местах.

Foto tomada por Héctor Fabio Zamora en el municipio de Mompox, en cuyo cementerio habitan 'Los gatos de Mompox'. FOTO: Vía Instagram (hectorfabiozamora)

В наименее продуманных местах происходят лучшие истории, и Замора действительно знал, как материализовать эту предпосылку более чем достаточно, по какой-то причине он был учителем, которым десятки студентов Университета дель Росарио воспользовались от начала до конца, научившись иметь то, что факультеты социального Коммуникацию называют «журналистским запахом», который он показывал через фотографии, ставшие историями, доносами и фактами.

Возможно, одним из самых тиражируемых и запоминающихся снимков был снимок, полученный во время Национальной забастовки 2019 года, когда в Боготе агент Эсмада ударил его по чистому лицу молодой женщины. В той сцене, в тот день, Самора была со своей камерой в руках, дергая затвор, который оставил последовательность из четырех изображений, которые в очередной раз дали отчет о злоупотреблениях полиции, о которых постоянно сообщается во время демонстраций в стране.

Еще одна из его визуальных историй была запечатлена в 2013 году, и это была та, которую он сам назвал «Поцелуй надежды» (названный El Tiempo как «Поцелуй Бронкса») и которая родилась в центре Боготы во время полицейских операций во главе с мэром Густаво Петро, в секторе, известном как «La L». Так родилась открытка, которая буквально стала произведением искусства, потому что у входа на 26-ю улицу есть граффити, посвященные этому поцелую между двумя уличными жителями.

«(...) Для меня это четкое отражение того, что такое люди: я думаю, что главное в этом моменте - думать, что в месте, где было столько разрушений, столько человеческих потерь, где было найдено столько негативных вещей, было это», - говорит он, показывая изображение, напечатанное на фотографическом бумага. И я верю, что там, где есть любовь, есть вера и надежда», - сказал репортер того же дома, который помог укрепить его в качестве учителя.

'El beso del Bronx' se convirtió en una de las capturas más importantes de Héctor Fabio Zamora durante su ejercicio como reportero gráfico de El Tiempo. FOTO: Vía Twitter (@zamorahectorf)

Учитель, коллега, друг, учитель, который стал компаньоном десятков практикующих, прошедших через это средство массовой информации, запомнился многим другим журналистам, которые утром в этот понедельник, 11 числа, узнали о смерти одного из самых ценных фотожурналистов страны в Манисалес из-за естественных причин.

Портреты вооруженных конфликтов и проявлений, а также природные, повседневные и социальные пейзажи были адресованы объективами фотографа среднего и дальнего радиуса действия, которых запомнят не только за то, что они получили премию Симона Боливара в 2019 и 2020 годах или были достойны Альфонсо Бонилья Арагона , из мэрии Кали в 2005 году, а также за то, что он был тем учителем и коллегой, который, несмотря на национальное признание, относился к студентам и коллегам-графикам на равных.

Эктор Фабио Самора был ответственен за то, чтобы запечатлеть беспрецедентные моменты с помощью фотографии, и его ученики и коллеги, которые имеют его в качестве источника вдохновения, будут нести ответственность за сохранение этого наследия, чтобы, основываясь на фотографии кошки, стоящей на надгробии, история, которая перемещает сотни людям можно сказать.

В течение всего этого понедельника несколько горстки журналистов, студентов и даже политических деятелей, таких как Густаво Петро, оплакивали смерть журналиста, не прежде чем вспомнить часть его работы, которая является музой многих репортеров.

FOTO: Vía Twitter (@nataliaescribe)

FOTO: Vía Twitter (@petrogustavo)

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