«Он не знает, как проиграть»: Хавьер Лосано упрекнул нападки Эпигменио Ибарры на INE

Хавьер Лосано Аларкон, бывший глава Министерства труда и социального обеспечения (STPS), отверг позиции Эпигменио Ибарра против Национального института выборов (НИС) после консультаций по аннулированию мандата.

Через свой официальный аккаунт в Twitter активист Партии национального действия (PAN) назвал личность коллеги-журналиста «отвратительной», а также «апологетом насилия», после того как основатель Argos Comunicación выразил свое недовольство работой избирательного авторитет.

Точно так же в твите, написанном политиком PAN, он сказал, что персонаж, близкий к Четвертой трансформации, не знает, как проиграть, поэтому его постоянные атаки связаны с тем, что они хотят изменить правила, чтобы не предполагать поражение, которое предположительно может произойти в 2024 году.

«Какой отвратительный парень. Этот апологет насилия, Эпигменио Ибарра (я не краду его, потому что он меня заблокировал) не только он не знает, как проиграть, но он приступает к неоправданной атаке против @INEMexico. Я не понимаю, как @CiroGomezL имеет это в своем пространстве. #YoDefiendoAlINE», он вынес приговор в этот вторник, 12 апреля.

Javier Lozano rechazó posicionamientos de Ibarra contra el INE (Foto: Twitter/@JLozanoA)

До, во время и после консультаций по отзыву мандата, которые президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) провел 10 апреля, Ибарра был одним из главных критиков того, как НИС организовал этот процесс.

Он поддерживал это до 20:00 часов (по центральному мексиканскому времени) в прошлое воскресенье, когда после того, как были объявлены первые результаты партисипативной демократии, он обвинил избирательный орган в том, что он препятствовал процессу и не разместил все необходимые коробки.

Он также выступил против советников Лоренцо Кордова и Чиро Мураяма и заверил, что именно они были отозваны, потому что, по его словам, граждане решили выйти и отдать свои голоса, несмотря на якобы небольшое распространение консультаций.

Ibarra volvió a cuestionar lo hecho por el INE (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

В дополнение к вышесказанному журналист сообщил органу, что он организовал «мягкую консультацию», поскольку, с его точки зрения, населению не разъяснили важность такого мероприятия в демократической жизни страны.

После этого он закончил свою диссертацию, бросившись со всем против президента-советника Лоренцо Кордова, которого он обвинил в том, что он работал в команде «права» давать аргументы последним, чтобы дискредитировать осуществление партисипативной демократии.

«Сегодня НИС предала демократию; она предала ее уже несколько месяцев. Все аргументы консервативных правых взяты из заявлений Лоренцо Кордовы, великого идеолога антидемократического дела», - заявил на мероприятии под руководством Марио Дельгадо, лидера Национального движения за возрождение (Морена).

Lorenzo Córdova encabezó conferencia del INE (Foto: INE)

Между тем, несмотря на критику, Кордова Вианелло неоднократно описывала аннулирование мандата как успешное благодаря работе, проделанной всеми сотрудниками INE, поэтому он заверил, что институт будет продолжать развиваться еще много лет.

Он также напомнил, что Мексика находится в мире после демократического процесса, потому что избирательная власть продолжает оставаться образцовым институтом в стране и, хотя предпринимались попытки «дискредитировать», доверие граждан сохраняется.

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