Эмилио Маркос отправится в мексиканский регион после своего участия в сериале «El Último Rey»

После неоднозначного участия в биосерии Висенте Фернандеса «Эль Ультимо Рей: Сын народа» Эмилио Маркос Осорио не скрывал своего желания добавить новую область знаний в свою короткую, но уже поразительную карьеру, как объяснил сын Хуана Осорио и Нюрки Маркос, хотел бы присоединиться к мексиканскому региональному жанру.

Именно в интервью для Televisa morning, Hoy и после успеха первого сезона автобиографического сериала Висенте Фернандеса, спродюсированного его прародителем, Эмилио Маркос признал, что его персонаж изменил его жизнь, поэтому он не исключает возможности рискнуть в этот музыкальный жанр.

«В музыке я буквально полностью увлекаюсь традиционным мариачи. Я на самом деле не работаю над собой сейчас, все внимание должно было быть сосредоточено на сериале. Если бы я готовил это в течение длительного времени, смысл был в том, чтобы забыть об этом и посмотреть, что будет дальше», — говорит 19-летний переводчик.

Así luce el actor como Alejandro Fernández (Foto:Instagram/@emilio.marcos)

В автобиографической серии «Кумир Мексики», выпущенной Televisa и Univision, Эмилио дал жизнь к молодежной версии Алехандро Фернандеса, который подвергся резкой критике в социальных сетях; однако для молодого хистриона и будущего певца это был очень важный проект, чтобы продолжать предпринимать шаги в его творческой карьере загала.

Позже парень известной молодой актрисы Кароль Севилья отметил свое желание заняться мексиканским региональным жанром, но с людьми, которые направляют его на первых шагах в музыкальной индустрии в этом жанре, и из-за чего он часто считался национальной эмблемой благодаря тому, что было сделано Эль Чарро де Уэтитан в жизни.

El último Rey (Foto: Planeta)

На вопрос, чувствует ли он, что вырос в своей карьере, молодой переводчик подчеркнул, что на самом деле он узнал много вещей, которые улучшили его работу, но с личной точки зрения он чувствует, что вырос только в возрасте, а не в профессиональном плане.

«Я не чувствовал себя взрослым, мне казалось, что я многому научился. Те вещи, которые я узнал, помогли мне сделать вещи проще для меня позже», - придумал он комментарии о своем желании петь в мексиканской региональной музыке.

Наконец, молодой человек признал, что важно использовать опыт, чтобы преодолеть себя и, таким образом, не зацикливаться: «Если я заберу опыт, я останусь на том же месте. Важно никогда не снимать шкуры, а надевать их сверху, чтобы все сливалось», - заключил он.

(Foto: Instagram/emilio.marcos).

Эмилио был банком очков в течение недели премьеры биосериала; однако это были не единственные моменты, которые были высказаны по этому поводу, поскольку некоторые зрители обвинили хистриона в том, что он воспользовался положением отца в качестве продюсера, чтобы получить роль Эль Потрильо .

С другой стороны, это будет второй жанр, в который войдет сын Хуана Осорио и Нюрки Маркос. В конце 2021 года Эмилио поделился в своих социальных сетях своей последней сольной музыкальной постановкой с Мане де ла Парра на главную тему романа «Что происходит с моей семьей»? через свои социальные сети.

Эмилио Осорио Маркос в Мехико и в детстве начал свою актерскую карьеру.

В 2017 году дебютировала в качестве певицы, но только в 2018 году она выпустила свой первый EP Emilio. 15 мая 2019 года она выпустила свой первый сольный альбом, содержащий 12 успешных песен. После долгого ожидания, в апреле 2020 года, она выпустила свой самый успешный сингл Danzón. Впоследствии он выпустит в июне 2020 года песню Hoy Me Tengo Que Ir.

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