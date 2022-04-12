Илон Маск предлагает Twitter Blue дешевле и платить в dogecoin

Elon Musk, founder of SpaceX and chief executive officer of Tesla Inc., arrives at the Axel Springer Award ceremony in Berlin, Germany, on Tuesday, Dec. 1, 2020. Tesla Inc. will be added to the S&P 500 Index in one shot on Dec. 21, a move that will ripple through the entire market as money managers adjust their portfolios to make room for shares of the $538 billion company.

Илон Маск и его новые отношения с Twitter не обходятся без новостей. На прошлой неделе она вызвала интерес со стороны мира (и фондовой биржи), когда стало известно, что она купила 9,2% акций социальной сети маленькой птички и, таким образом, стала старшим партнером.

Когда все спекулировали, что он войдет в состав правления, вчера было объявлено, что он не будет частью этого совета. И теперь он снова привлекает внимание аудитории, всегда стремящейся узнать каждый из своих моментов, предлагая серию изменений в Twitter Blue, премиальном сервисе подписки социальной сети.

Среди этих нововведений - тот факт, что оплата с помощью dogecoin будет интегрирована в систему до тех пор, пока цена не будет снижена, которая будет адаптирована к уровню покупок на каждом рынке.

Маск уже несколько недель спрашивал мнения пользователей социальной сети в поисках возможных изменений. Основатель и генеральный директор Tesla и SpaceX также выразил свои пожелания из своего аккаунта на известной платформе.

Один из таких заказов - снизить цену Twitter Blue, ежемесячной подписки социальной сети, с 3 до 2 долларов, но заплатить за 12 месяцев вперед. Аккаунт также будет заблокирован без права на возврат средств, если ваш пользователь использует его для мошенничества или спама.

Еще одна идея Маска заключается в том, чтобы дать проверенный ярлык всем пользователям Twitter Blue. Цель этой меры - сделать армии ботов, которые являются одной из больших проблем социальной сети, «слишком дорогими для обслуживания».

Twitter Blue se una versión premium de la red social (Foto: difusión)

Маск также предлагает, чтобы в случае предоплаты за двенадцать месяцев Twitter Blue только проверенный был доставлен в учетную запись через 60 дней после входа в службу подписки.

Стоимость подписки Twitter Blue, по вашему мнению, должна быть пропорциональна покупательной способности и местной валюте. В этот момент Маск спросил, не будет ли хорошей идеей «даже вариант оплаты в Doge», ссылаясь на криптовалюту.

На что похож Твиттер Блю

Twitter Blue был запущен в июне 2021 года и в настоящее время доступен только в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Это премиум-версия социальной сети, ориентированная на персонализацию. Помимо прочего, в Twitter Blue есть шесть различных тем на выбор (синяя, желтая, красная, фиолетовая, оранжевая и зеленая). Выбранный цвет применяется к ссылкам, кнопке публикации и всем другим элементам акцентного цвета.

Еще один интересный момент заключается в том, что в него встроен таймер публикации (настраиваемый), который позволяет подтверждать сообщения перед их постоянной публикацией. Функция, доступная на нескольких платформах, таких как Gmail, дает уникальную возможность не жалеть об этом позже. Хотя гораздо больше помогла бы возможность изменить то, что уже опубликовано.

На данный момент нам придется подождать, поскольку система не позволяет отменять или редактировать твиты, что является одним из самых больших утверждений пользователей социальной сети микроблогов. В любом случае, пользователи впервые могут надеяться, что претензия может быть реализована в короткие сроки. Дело в том, что, наконец, компания подтвердила, что уже работает над кнопкой редактирования твитов, хотя это будет только для тех, кто использует Twitter Blue. По крайней мере, это означает, что этот инструмент тестируется ограниченным образом в этом контексте. Возможно, в конечном итоге он дойдет до остальных пользователей.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



