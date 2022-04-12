Реформа электроэнергетики: «мертвая» инициатива будет проголосована в пасхальное воскресенье

España, Francia, Italia, Grecia y Rumanía, pidieron este miércoles una reforma del mercado eléctrico en la Unión Europea (UE), después de que Alemania, Países Bajos y otros siete países reclamaran lo contrario, en línea con la postura que defiende la Comisión Europea. EFE/LUIS TEJIDO

Наконец, Палата депутатов решила отложить голосование по электрической реформе президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) на пять дней, потому что инициатива должна была быть проголосована во вторник 12, но благодаря решению Совета директоров в Сан-Лазаро было определено, что она будет Воскресенье 17.

Со стороны парламентской оппозиции (PRI, PAN, PRD и MC) во время обсуждения в Объединенных комитетах по конституционным вопросам и энергетике неоднократно повторялось, что инициатива уже «мертва», и, по иронии судьбы, законодательный орган перенес обсуждение и голосование по этой инициативе перед пленарным заседанием Пасхального воскресенья Страстной недели.

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