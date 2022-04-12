«Эль Бронко» был связан с обвинением за превышение полномочий

Хайме Родригес Кальдерон, известный как Эль Бронко, который был первым независимым губернатором штата Нуэво-Леон, теперь также будет расследован и судим за второе правонарушение, новость, которая пришла к нему после того, как ненадолго вышел из тюрьмы.

Эдуардо Оюэла Ороско, надзирающий судья, связал бывшего губернатора с судебным процессом по обвинению в злоупотреблении властью в результате расследования дела о реквизиции транспортной системы, известной в штате как Ecovia.

Это слушание было отложено после того, как бывший чиновник почувствовал дискомфорт в животе, поэтому его перевели в столичную больницу в городе Монтеррей, в Нуэво-Леон, за его неотложную помощь.

Оказавшись в больнице, ей сделали томографию и даже рентген якобы из-за того, что она страдала дивертикулитом, который ухудшился в последние дни; то есть мешочки или карманы в кишечнике, которые вызывают поясничную боль.

El Bronco fue vinculado a proceso por un segundo delito, el de abuso de autoridad FOTO: CUARTOSCURO.COM

Об этом предупредили сами врачи Бронко властям тюрьмы Аподака, чтобы его можно было лечить с помощью большего количества инструментов.

Прибытие Бронко в больницу стало известно после того, как были распространены фотографии, на которых бывший губернатор был замечен входящим на собственной ноге в больницу в сопровождении агентов государственной безопасности. Через пару часов он снова попал в тюрьму.

Этот новый процесс начался после доноса и расследования предполагаемого незаконного реквизиции и заверения имущества частного лица без выплаты ему компенсации в соответствии с законом, сообщает газета Milenio.

В этом смысле нарушение правовой определенности и частной собственности может рассматриваться как возможное злоупотребление властью со стороны бывшего губернатора штата Нуэво-Леон на севере Мексики.

El Bronco fue vinculado a mediados de marzo por supuestamente desviar recursos de su campaña FOTO: ARCHIVO / CUARTOSCURO.COM

Буквально 17 марта, через несколько дней после того, как он был арестован неолеанскими властями, Хайме Родригес Кальдерон был связан с судебным процессом надзорным судьей, обвиняемым в отвлечение ресурсов его президентской кампании на выборах 2018 года.

Служащий Первого окружного суда по уголовным делам предоставил бывшему президенту штата временное отстранение ампаро, после того как защита Бронко продвигала эту апелляцию после его ареста.

Косвенное ходатайство по процедуре ампаро было подано в Первый окружной уголовный суд штата Нуэво-Леон. Он утверждает, что его держат лишенным свободы и, в частности, что он был незаконно арестован, что он был произвольно задержан.

Хайме Родригес Кальдерон был арестован 15 марта 2022 года в муниципалитете Генерал Теран, где участвовали агенты прокуратуры, специализирующейся на избирательных преступлениях, которые перевели его в тюрьму 2 Норте-де-Аподака, где он мог остаться по распоряжению надзирающего судьи.

El Bronco fue detenido a mediados de marzo de 2022 FOTO: ARCHIVO / CUARTOSCURO.COM

По словам журналиста Марио Мальдонадо, из El Universal, один из агентов использовал свой мобильный телефон, чтобы показать Родригесу ордер на арест Кальдерона, который пытался убедить их сопровождать его на его ранчо, где он будет относиться к ним «так, как они того заслуживают».

«Мы должны посадить его на патрульную машину», - сказали ему прокуроры, поэтому Эль Бронко знал, что больше ничего не может сделать, чтобы предотвратить его арест, поэтому подошел к группе друзей и сказал: «Я уже испортил для них жареное мясо», и он попал в патруль, на который ему указали.

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