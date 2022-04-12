Edomex: насилие не прекращается, драка в баре оставила четверых погибших и семерых раненых

Генеральная прокуратура штата Мехико (FGJEM) начала расследование инцидента, произошедшего 11 апреля в Истапалуке.

FGJEM инициировала расследование вероятного убийства трех человек и ранений семи других в результате стрельбы в баре, расположенном в Колонии Санта-Крус-Тлапакойя в Истапалуке.

Согласно информации местных СМИ «Happy Terrace», бар, где происходили жестокие события, был недавно открыт.

Власти уточнили, что на месте происходила драка. Предполагается, что, выслушав жаркую дискуссию, местные жители увидели, как четыре человека покинули место, которые подошли к своей машине, достали оружие, с которым вернулись в бар, и открыли огонь по людям внутри бара.

Предполагаемое нападение привело к гибели четырех человек и семи другим ранениям, которые были переведены в больницы региона.

Этот факт пополнит список насильственных действий, недавно произошедших в Мексике: семья подверглась нападению вооруженной группы рано утром в понедельник, 11 в муниципалитете Тултепек, в результате чего восемь человек погибли.

По предварительным данным, среди погибших было четверо несовершеннолетних: три девочки и один мальчик, а также три женщины и один мужчина. Тем временем женщине удалось пережить нападение и она была доставлена в больницу Висенте Вильяда, где, как сообщается, она находится в деликатном состоянии. Однако спустя мгновения было объявлено о его смерти.

Следует отметить, что семь тел, обнаруженных властями, представляли собой выстрел де грация.

Штат Мехико — один из штатов с самым высоким уровнем преступности. По данным исполнительного секретариата Государственной системы общественной безопасности, на сегодняшний день в 2022 году в этом штате зарегистрировано 62 тысячи 129 преступлений различного рода.

Кроме того, по данным Национального института по делам женщин, Мехико, штат Мехико, Халиско, Агуаскальентес и Керетаро являются штатами с наибольшим числом случаев гендерного насилия

Кроме того, в первом месяце 2022 года в штате Мехико было зарегистрировано 13% -ное увеличение числа преступлений по сравнению с тем же месяцем в период 2021 года: в январе того же года было подано 27 382 жалобы, а в январе 2022 года было зарегистрировано 30 987, согласно данным Национальной общественности Система безопасности (SNSP).

FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO.COM Artemio Guerra

Кроме того, в ежемесячном отчете Министерства безопасности и защиты граждан (SSPC) за март мексиканское образование было одним из 6 штатов, на долю которых приходится 50% общей юрисдикции в отношении преднамеренных убийств, причем только за третий месяц года было зарегистрировано 380 убийств.

Кроме того, данные, использованные в ежедневном отчете о преднамеренных убийствах, совершенных междисциплинарной группой, сформированной SSPC, показывают, что всего за один день было совершено 16 умышленных убийств: 1 Чалко, 1 в Чималхуакане, 4 в Истапалуке, 1 в Наукалпане, 1 в Текамаке и еще 8 в Тултепеке.

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