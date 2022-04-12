Землетрясение в Укаяли: землетрясение 4.5 встревожило пукальпино

ТРЕМОР В УКАЯЛИ. Землетрясение встревожило пукальпино через несколько минут после 13:28 утром этого вторника, 12 апреля. Согласно официальным данным IGP, теллурическое движение имело магнитуду 4,5 градуса, а его эпицентр находился в Укаяли.

В отчете Геофизического института Перу указывается, что землетрясение произошло в 38 км к юго-западу от Пукальпы полковником Портилло-Укаяли на глубине 140 километров.

До сих пор местные власти в Национальном институте гражданской обороны (Indeci) еще не сообщили о личном или материальном ущербе в результате землетрясения, произошедшего сегодня утром во вторник, 12 апреля.

Что делать в случае землетрясения?

- Сохраняйте спокойствие и идите в установленные зоны безопасности.

- Посещать и знать о несовершеннолетних, пожилых людях и людях с разными способностями.

- Отойдите от окон, наружных дверей, стен, зеркал и стекла.

- Дистанцируйтесь от электрических кабелей и столбов на улице.

- Наконец, региональные власти Indeci просят сохранять спокойствие и находить безопасные зоны внутри и снаружи дома, чтобы избежать ущерба.

- Одним из предметов, которые нужно держать под рукой, является аварийный рюкзак с масками, инструментами, алкоголем, основными консервами, портативным радио и т. Д.

- Кроме того, они советуют иметь аварийный рюкзак с инструментами, портативным радио и нескоропортящимися консервами основных продуктов.

- Примите во внимание, что Перу находится в районе, называемом Тихоокеанским поясом огня, где зарегистрировано примерно 85% сейсмической активности в мире.

АВАРИЙНЫЙ РЮКЗАК НА СЛУЧАЙ

Так называемый спасательный рюкзак или аварийный рюкзак должен иметь основные элементы, чтобы противостоять кризису в первый день чрезвычайной ситуации после землетрясения.

- Аптечка первой помощи.

- Предметы гигиены: антибактериальный гель, туалетная бумага (2 шт.), полотенца для рук и лица (4 шт.) и влажные салфетки.

- Продукты питания: консервы (минимум 2 единицы), пакеты с печеньем с водой, негазированная бутилированная вода (2 литра) и шоколадный батончик (2 шт.).

- Пальто: флисовые одеяла (2 штуки), тапочки.

- Деньги: монеты.

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