Дэниел Кинтеро будет расследован в связи с предполагаемой причастностью к политике

Foto de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A

Густаво Петро, советник от партии «Демократический центр» Саймон Молина, подал жалобу на различные политические позиции через свой аккаунт в Твиттере, а также за определенные ответы, свидетельствующие об одолжении нынешнего кандидата от Исторического пакта Офис против Даниэля Кинтеро, нынешнего мэра Медельина.

Советник передал министерству юстиции документ, состоящий из скриншотов сетей Кинтеро, а также подборки его слов различным средствам массовой информации.

Одним из ключевых приложений к иску Молины является фотография мэра, на которой изображена одна из карточек с последних выборов в законодательные органы 13 марта, на которой, судя по всему, президент «спел» свой голос за левые коалиции, которые пошли на выборы.

Жалоба советника не первая касается позиции Кинтеро; ранее возникали жалобы, которые пытались привлечь внимание Генеральной прокуратуры к различным демонстрациям мэра в пользу различных левых движений.

На вопрос о причинах, побудивших к обращению в министерство юстиции, Молина сообщила El Nuevo Siglo:

«Мне кажется, что он действует ненадлежащим образом и участвует в политике явно в пользу кампании Густаво Петро. Кроме того, есть много жалоб со стороны подрядчиков, чиновников, которые стали доступны после кампании Кинтеро, и за счет государственных ресурсов».

В документе, поданном в исследовательский орган, советник Молина подробно остановился на причинах, по которым он требует расследования в отношении первого президента Медельина:

«Существует режим инвалидности, который мэр не соблюдает, и не только это, он издевается над ним в глазах надзорных органов без какого-либо решения компетентных органов. Я прошу провести расследование в отношении мэра Кинтеро Калле за его вмешательство в политику, нарушающее все законодательство, регулирующее поведение государственных служащих и мэров в частности», - говорится в одном из файлов документа, хранящегося в прокуратуре.

Еще одна из трелей, использованных советником для осуждения Кинтеро Калле, была составлена в июне 2021 года, в разгар кампании по отзыву против его мандата. По мнению Молины, публикация мэра на самом деле является неподчинением правилу невмешательства государственных чиновников в политику:

Мэр Медельина Даниэль Кинтеро, которого недавно спросили на радио RCN La FM о его политической принадлежности, отвечая: «Как однажды сказал Хуан Габриэль, что очевидно, не спрашивают», упомянул об отношениях некоторых чиновников с политическим сектором, потому что недели назад два его секретаря ушел со своего поста, чтобы присоединиться к кампании Густаво Петро в Антьокии, а также с политическими наклонностями его жены.

«Некоторые СМИ показали, что Диана и Вероника совершают туры по Антьокии, и они пытаются сказать, что это в конечном итоге политическое участие и нет, первые леди или социальные менеджеры не являются государственными служащими, и если Диана была предоставлена голосовать за Урибе или за того, кого она хочет, она не могла бы сказать «нет», заявил мэр Медельина.

На данный момент президент не прокомментировал жалобу члена совета Сэмюэля Молины в Генеральную прокуратуру страны.





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