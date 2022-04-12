«Огради свой энтузиазм»: Ларри Дэвид подтвердил новый сезон

11-й сезон «Curb Your Enthusiasm» не будет последним, поскольку его создатель Ларри Дэвид заявил, что у них будет еще один. (ХБО МАКС)

Curb Your Enthusiasm, сериал HBO, который начал свое путешествие еще в 2000 году, покажет новый сезон. Это подтверждение дал сам Ларри Дэвид (сценарист 7 лет комедии «Сайнфелд»), актер, сценарист и создатель сериала, во время мероприятия «Эмми», организованного DGA (Гильдия режиссеров Америки), Союзом режиссеров США, организованным HBO Max .

Во время этого мероприятия был показан эпизод 11 сезона под названием «Арбуз», а также в прямом эфире состоялась панельная дискуссия. Эту группу возглавлял журналист Рич Эйзен, а также Ларри Дэвид, исполнительный продюсер Джефф Шаффер и актеры сериала Джефф Гарлин, Сьюзи Эссман, Джей Би Смув, Шерил Хайнс и Ричард Льюис.

Эйзен использовал свой аккаунт в Twitter, чтобы объявить новость:

«Итак, мне выпала честь вести панельную панель @TheEmmys для Curb Your Enthusiasm сегодня здесь, в Лос-Анджелесе, с большинством актеров, и я задал Ларри Дэвиду последний вопрос: «Будет ли еще один сезон Curb? «Он сказал «да».

Хотя информация закончилась этим заявлением, поклонники этой роскошной комедии вскоре повторили твит и взорвались эмоциями и комментариями в социальных сетях. Но будьте осторожны: сериал работает только в том случае, если Дэвид решит вдохновиться и написать больше эпизодов. Давайте вспомним, что в истории был отличный шестилетний перерыв между 8 и 9 сезонами, охватывающий период с 2011 по 2017 год. Последняя часть (одиннадцатая) вышла в эфир на канале HBO в декабре и рассказала, как Ларри обнаруживает, что в его бассейне утонул мертвый вор. Не имея защитного ограждения, требуемого местным постановлением, Ларри шантажируется родственниками покойника, а затем решает нанять племянницу вора, Марию Софию.

Сериал можно определить как своего рода автобиографию его создателя, Дэвида, отмеченную его негативным видением мира и его неврозом. Curb Your Enthusiasm был кандидатом на получение более двадцати «Эмми» и пяти «Золотых глобусов

В прошлом сезоне были отличные приглашенные звезды, так как мы привыкли к фантастике. Среди них поклонники смогли насладиться творчеством Трейси Ульман, Вуди Харрельсона, Джули Боуэн, Джона Хэма, Билла Хейдера, Люси Лю, Сета Рогена, Илона Голда, Джоша Гада и Альберта Брукса.

В преддверии премьеры 11-го сезона актер Джей Би Смув заявил в интервью журналу Variety, что: «Ларри может смотреть больше сезонов, больше эпизодов, больше историй, в зависимости от того, что ему доступно. Чем больше меняется мир, тем больше игрушек ему приходится играть. Он сейчас взволнован, его энергия велика». На данный момент мы сможем насладиться полными одиннадцатью сезонами на потоковой платформе HBO Max, пока ждем подробностей о премьере 12-го выпуска.

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