Колон будет добиваться новой победы в своем визите в Серро Портеньо: время, телевидение и формации

В этот вторник начнется второй день Кубка Либертадорес, и одним из людей, ответственных за выход на поле, будет Колон, возглавляющий группу G. Сантафесинос проведут тяжелую экскурсию против Серро Портеньо в Нуэва-Олла, где они сыграли финал Кубка Sudamericana 2019 (они попали в определение Индепендьенте дель Валье). Рефери будет чилиец Роберто Тобар и будет транслироваться на телеканалах Fox Sports 2 и Star+

Те, кого возглавляет Хулио Сезар Фальчиони, получают хороший подарок. На международном уровне они начали свою карьеру с победы над Пеньяролом со счетом 2:1, что позволяет им наблюдать за всеми с высоты в своей области. Кроме того, они являются одним из главных героев Кубка Лиги.

Они достигают этого обязательства после того, как сравняли 2:2 против Росарио Сентрал в качестве гостя с альтернативным составом. С 13 юнитами он занимает пятое место, в нескольких минутах ходьбы от зоны Финального этапа (на три очка отстает от Тигре, Альдосиви и Бока Хуниорс). До «Каналлы» только Факундо Гарсес, Кристиан Бернарди, Родриго Алиендро и Федерико Лертора (из-за травмы Кристиана Веги) добавили минут.

Местные жители, со своей стороны, начали свой путь на турнире с равенства 0:0 в доме своего классического соперника, Олимпии. Те, кто из Чики Арсе на парагвайском турнире, пришли из матча без голов против генерала Кабальеро, который ставит их на второе место с 22 единицами, что на три меньше, чем Либертад.

Аргентинцы Клаудио Акино (бывшие Годой Крус и Индепендьенте) и Луис Фаринья (уроженец гоночной академии) займут место на альтернативной скамейке запасных.

Вероятные образования:

Серро Портеньо: Жан; Альберто Эспинола, Хуан Патиньо, Алексис Дуарте, Леонардо Ривас; Роберт Пирис да Мотта; Алан Бенитес, Анхель Кардозо, Рафаэль Карраскаль, Серхио Диас и Фернандо Ромеро. DT: Франсиско Арсе.

Колумбус: Леонардо Буриан; Факундо Гарсес, Паоло Гольц, Рафаэль Дельгадо; Федерико Лертора; Эрик Меза, Родриго Алиендро, Кристиан Бернарди, Эндрю Тойтен; Лукас Бельтран и Луис Родригес. DT: Юлий Цезарь Фальчиони.

Стадион: Ла Нуэва Олла

Рефери: Роберто Тобар (Чили)

Хора: 19,15

Телевидение: Фокс Спортс 2 и Стар+

Таблица лидеров:

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