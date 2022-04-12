Колумбия может стать державой медицинского каннабиса: Родольфо Эрнандес

Определенный в своем правительственном плане как «отличная альтернатива в программе замещения культур», независимый кандидат Родольфо Эрнандес (Piedecuesta, 1945), считает, что медицинская индустрия каннабиса будет генерировать 1,3 миллиарда долларов экспорта к 2030 году, что стало бы важным источником дохода для Колумбия.

Для Эрнандеса, который отличается прямым стилем в представлении своих идей, внедрение такой отрасли в стране улучшило бы как справедливость, так и распределение доходов за счет прямого продвижения рабочих мест для 44 000 человек в ближайшие годы.

«Одним из продуктов, где страна может стать очень сильной, является медицинский каннабис, поскольку есть много земель, которые можно было бы посвятить этой многообещающей культуре, о чем свидетельствует большой объем иностранных инвестиций, поступивших на его производство во многих регионах страны. Каннабис можно практически сеять по всей стране и может стать отличной альтернативой в программе замещения культур», — заявил кандидат в презентации своей правительственной программы.

Эрнандес опирался на исследование Fedesarrollo, в котором отмечалось, что индустрия медицинской марихуаны будет генерировать экспорт более $1,7 млрд к 2030 году — цифру, которую кандидат использовал в качестве оправдания своего аргумента:

«С такой обнадеживающей картиной и многообещающими примерами, подобными упомянутому, можно считать, что если будут предприняты творческие действия в области промышленного развития, страна может даже увеличить свои ожидания, а также внести свой вклад в улучшение своих фондовых индексов», - сказал кандидат.

Помимо того, что медицинский каннабис рассматривается в качестве «двигателя» экономики в случае возможного правительства Эрнандеса, последний считал, что производство мака и коки, особенно производных нефти, должно быть промышленно развито.

Особенно в случае снижения уровня насилия в вооруженных зонах, пострадавших от незаконного оборота наркотиков в Колумбии.

«Внедрить ассоциативные или агробизнес-модели между крупными, малыми и средними производителями для трансформации сельскохозяйственной продукции. С этой целью все регионы будут поддерживать генерацию этой отрасли с целью вмешательства, например, в процесс медицинского производства каннабиса, мака и коки в масле, а также других производных», - подчеркнул он.

Юридические пробелы, оставленные новым регулированием каннабиса для промышленного использования в Колумбии

Fotografía tomada el pasado 1 de julio en la que se registró a un grupo de trabajadoras de la empresa Clever Leaves al revisar un cultivo de plantas de cannabis para uso medicinal, en Pesca (Boyacá, Colombia). EFE/Mauricio Dueñas/Archivo

После того, как президент Иван Дуке издал резолюцию 227 от 2022 года, которая регулирует Указ 811 от 2021 года, который устанавливает руководящие принципы промышленного использования каннабиса в стране, в котором, среди прочего, оцениваются условия экспорта сушеных цветов каннабиса, устанавливаются все процедуры промышленного использования растения в таких секторах, как продукты питания, напитки, алкогольные напитки, пищевые добавки, и определяет условия, на которых его можно использовать в научных или медицинских целях, есть три неизвестных, которые оставляют предпринимателям, которые прошли долгий путь в Колумбии достичь реализации своего бизнеса.

Выступая перед INFOBAE COLOMBIA, экспертом в области здравоохранения и фармацевтического права, Луз Хелена Варгас предупреждает о первом юридическом вакууме, связанном с КБР: «Хотя власти дали зеленый свет использованию продуктов с ТГК, продукты CBD гораздо более коммерчески привлекательны, категория для которых будет по-прежнему подчиняются нормативным актам, издаваемым Министерством здравоохранения и социальной защиты».

На данный момент нет регулирования микробиологических требований к продуктам, содержащим этот ингредиент (растительный компонент, зерно и непсихоактивное производное каннабиса), поэтому он заявил: «Если в это время подана заявка, невозможно немедленно начать разбирательство, вы придется подождать, пока министерство определит конкретные требования, которым должны соответствовать эти продукты».





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