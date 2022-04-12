Колледж против Альянса Лима: Алекс Валера исключает травму и рад забить гол в классическом

Алекс Валера хорошо проводит время с Университарио де Депортес, так как он является бомбардиром актерского состава Альваро Гутьерреса. Нападающий выразил желание забить Альянсу Лиму в превью нового издания перуанской классики.

«Я закончил. Вчера у меня была перегрузка только в последние несколько минут на левом бедре, но я уже проходила терапию, и все в порядке . Завтра я снова буду тренироваться с клубом и работать на воскресный матч», - сказал он в разговоре с РПП.

Он также выразил желание отметить «сине-белое» в следующее воскресенье. «Будет здорово играть классику на нашем стадионе и с нашими людьми. Это будет важным плюсом для продвижения игры вперед, и для меня было бы очень приятно забить гол ».

Наконец, он сообщил, что изучит защиту Карлоса Бустоса. «После вчерашнего матча мы уже думаем об Alianza Lima. Мы смотрим видео соперника, чтобы хорошо отработать игру. Я скоро увижу защитников, с которыми мне предстоит встретиться».

Alex Valera fue la gran figura del partido tras doblete en Universitario vs ADT. (Foto: Liga 1).

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