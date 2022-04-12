Centro Democrático обвиняет Густаво Петро в краже предложения у Альваро Урибе

Правящая партия Centro Democrático и кандидат в президенты Густаво Петро из Исторического пакта снова провели дискуссию 11 апреля. В этом случае правое политическое движение обвинило лидера левых сил в краже предложения, которое было бы сделано бывшим президентом Альваро Урибе несколько лет назад и которое касается реформы образования.

Обсуждение началось в Twitter, где кандидат Петро написал, что планирует прибыть в Casa de Nariño, реформировать школьную программу в стране, чтобы в последние два года обучения была внедрена кафедра, ориентированная на цифровое программирование. По словам политика, эта мера может помочь позиционировать страну как державу в технологическом секторе.

Через несколько часов Демократический центр ответил кандидату, что это предложение уже было представлено Урибе в 2020 году и что он даже подал его в Конгресс Республики. Партия воспользовалась ситуацией, чтобы указать Петру на кражу идей, но использовала слово «демократизировать», потому что этим глаголом в последние недели был выделен левый политик, желающий экспроприировать ресурсы и товары.

В разработке...

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: