Внимание: в полночь сын Фредди Ринкона прибыл в Кали

Себастьян Ринкон, футболист из Центрального Барракаса (Аргентина) и сын Фредди Ринкона, прибыл в город Кали после 12:00 утра (по местному времени Колумбии), чтобы сопровождать своего отца, который находится в тяжелом состоянии здоровья после несчастного случая, произошедшего в столице Вальекаукана ранним утром 11 апреля.

Информация была обнародована корреспондентом NOTICIAS RCN в Кали Виктором Табаресом, который в 12:45 разместил в своем аккаунте в Twitter видео, в котором записан въезд Себастьяна Ринкона в международный аэропорт Альфонсо Бонилья Арагон, расположенный в муниципалитете Пальмира, в тридцати минутах от столица Валлекаука.

INFOBAE COLOMBIA воспроизводит видео коллеги Табареса, опубликованное в его социальных сетях:

Себастьян Ринкон ранее опубликовал твит, в котором отдал дань уважения своему отцу, который успокоил слухи о его смерти, после того как врачи из клиники Имбанако заявили, что «Колосс» находится в критической ситуации.

Изображение твита является культовым празднованием Ринкона на чемпионате мира в Италии 90 года, когда колумбийская команда связала всесильную немецкую команду и сделала исторический шаг к следующему раунду этого футбольного турнира.

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